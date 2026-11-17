SANITÀ & GIUSTIZIA

Crolla il soffitto, regge l'inchiesta. Faro della Procura su Molinette

Un fascicolo della magistratura su presunte irregolarità in materia di sicurezza alla Città della Salute. Le indagini dopo i cedimenti di alcuni controsoffitti. Solai a rischio e lacune nei documenti tecnici. Il precedente della contrastata vicenda del robot al Sant'Anna

Controsoffitti che cadono, solai che rischiano di cedere e documenti di valutazione dei rischi strutturali che presenterebbero alcune lacune. Gli atavici mali delle Molinette, con le loro recenti e ripetute conseguenze, sono finiti in un fascicolo della Procura della Repubblica, nel quale i magistrati ipotizzano una serie di violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

L’attenzione della magistratura sulle condizioni dell’ospedale si è concentrata dopo una serie di accertamenti avviati in seguito al crollo di una porzione di controsoffitto, avvenuto lo scorso giugno in uno spogliatoio del reparto di Neurochirurgia. Lo Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, e la polizia giudiziaria, nel corso dei sopralluoghi e degli accertamenti tecnici effettuati a settembre, avevano rilevato la presenza di rischi strutturali legati a possibili cedimenti analoghi e al cosiddetto sfondellamento dei solai.

Il peso del robot

Una questione che, restando nell’ambito della Città della Salute, riporta alla memoria una vicenda risalente a circa due anni fa, relativa alla collocazione di un robot chirurgico nell’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna. Acquistata dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, l’apparecchiatura aveva però incontrato un ostacolo non da poco: i dubbi sulla tenuta del solaio destinato a sostenerla.

L’allora commissario della Città della Salute, Thomas Schael, aveva sospeso la procedura di installazione in seguito a una perizia del servizio tecnico dell’azienda ospedaliera che contraddiceva quella fornita dalla società venditrice del robot.

Secondo i tecnici della Città della Salute, la portata del solaio era di 350 chili per metro quadrato, a fronte di un carico attribuito alla macchina di 370 chili per metro quadrato. Pertanto, «si ritiene che allo stato attuale – si leggeva nella perizia interna – non vi siano le condizioni per procedere al posizionamento dell’attrezzatura».

Il timore era quello di un possibile cedimento del solaio, rischio escluso invece dallo studio presentato dalla società fornitrice del robot, sulla base di una perizia affidata a una ditta specializzata. In quel documento si sosteneva che «la portata del solaio esistente è superiore al massimo sovraccarico del robot in esercizio».

Qualche mese dopo, Schael avrebbe lasciato la guida della Città della Salute e sulla vicenda era calato il silenzio. Fino a poche settimane fa, quando il robot, nel frattempo installato al Sant’Anna, è stato finalmente inaugurato. Non è dato sapere se a consentirne la collocazione siano stati ulteriori accertamenti tecnici, interventi di rafforzamento della struttura o altre soluzioni. Resta il fatto che le obiezioni iniziali, sufficienti all’epoca a bloccare l’installazione, devono essere state in qualche modo superate. Sarebbe interessante sapere come.

Le prescrizioni dello Spresal

Tornando alle Molinette, problemi sarebbero emersi anche sul contenuto del documento di valutazione dei rischi, tanto da portare all’apertura di un fascicolo da parte della Procura per ipotizzate violazioni del decreto legislativo 81 del 2008, che disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro.

A una figura individuata come responsabile sono state impartite specifiche prescrizioni, con un elenco di misure da adottare entro termini stabiliti. Il direttore generale della Città della Salute, Livio Tranchida, nelle scorse settimane ha comunicato alla Procura di essersi già attivato per affidare a operatori specializzati le verifiche necessarie.

Il complesso degli interventi prescritti dallo Spresal, tra controlli e lavori, dovrebbe richiedere non meno di 18mesi. Un periodo tutt’altro che breve, durante il quale l’azienda ospedaliera dovrà procedere agli accertamenti e alle opere necessarie per eliminare le criticità riscontrate.

Sul piano giudiziario, l’adempimento delle prescrizioni e il pagamento della sanzione prevista potranno consentire l’estinzione della contravvenzione e la conseguente chiusura del procedimento. Sul piano della sicurezza, invece, la partita si chiuderà soltanto quando saranno state eliminate le condizioni di rischio. E, a giudicare dalla lunga storia delle Molinette, è questo il passaggio meno scontato.