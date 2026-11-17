Scorporo Oirm-Sant'Anna, i sindacati medici disertano il tavolo regionale

La dirigenza medica fa fronte comune e dice no al confronto sullo scorporo dell'Oirm-Sant'Anna dall'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino senza una preventiva consegna di dati e documenti. Cimo-Fesmed, Anaao-Assomed, Aaroi-Emac, Cisl Medici e Uil Fpl Medici hanno annunciato che non parteciperanno al tavolo regionale convocato per domani, 18 novembre, chiedendo alla Regione di fornire prima tutte le informazioni necessarie a valutare il progetto. La decisione è stata comunicata con una nota unitaria inviata via Pec all'assessore alla Sanità Federico Riboldi, al direttore regionale della Sanità Antonino Sottile e al dirigente Mario Raviola, con il presidente Alberto Cirio in copia. Al centro della contestazione ci sono soprattutto i criteri per lo scorporo dei fondi contrattuali e la riassegnazione dei medici del Regina Margherita e del Sant'Anna, decisioni che avranno conseguenze sulla vita professionale dei lavoratori coinvolti. I sindacati ricordano che già nell'incontro del 9 novembre non erano stati forniti documenti né dati. Solo il 12 novembre sono arrivate alcune diapositive con un cronoprogramma, giudicate insufficienti. "Non è una chiusura: è una scelta di metodo", spiegano le organizzazioni, che contestano anche l'accelerazione dei tempi: l'obiettivo sarebbe avviare la nuova azienda dal primo gennaio, ma una riorganizzazione di questa portata difficilmente può essere realizzata in poco più di quaranta giorni, festività comprese. La richiesta è quindi di ricevere prima, via Pec, documentazione scritta sui criteri di scorporo e assegnazione del personale, e solo successivamente una convocazione formale del tavolo, con congruo preavviso. I sindacati chiedono inoltre la presenza personale di Riboldi e Cirio, perché siano loro ad assumersi la responsabilità del percorso. "Un confronto vero comincia con i dati sul tavolo, non con una presentazione", concludono, confermando la disponibilità a partecipare non appena saranno garantite le condizioni per una discussione effettiva.