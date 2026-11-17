DIRITTI & ROVESCI

Roggero sparò per farsi giustizia.

La Cassazione smonta il mito

Le motivazioni della condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi escludono qualsiasi errore di valutazione: il gioielliere inseguì i rapinatori ormai in fuga e fece fuoco con piena consapevolezza. Una ricostruzione che smentisce quanti ne hanno fatto un simbolo della legittima difesa

Non un errore dettato dalla paura, non una reazione sproporzionata a un pericolo reale e neppure una tragica fatalità. Mario Roggero volle farsi giustizia da sé. La Cassazione mette nero su bianco ciò che tre gradi di giudizio hanno accertato, lasciando ben poco spazio alle interpretazioni che per anni hanno alimentato il caso politico del gioielliere di Grinzane Cavour, trasformato in una sorta di eroe della legittima difesa.

Una bandiera agitata soprattutto dalla destra, ora difficilmente conciliabile con le motivazioni della sentenza definitiva, diffuse nella giornata odierna.

La rapina era finita

Il 28 aprile 2021 tre malviventi assaltarono la gioielleria di Roggero, nel Cuneese, minacciando lui e i familiari. Il commerciante, già vittima di una violenta rapina nel 2015, reagì. Ma quando impugnò la pistola e fece fuoco, i banditi erano già usciti dal negozio e stavano raggiungendo l’automobile per fuggire. Due morirono, il terzo rimase ferito.

La Corte d’Assise di Asti lo condannò nel dicembre 2023 a 17 anni di reclusione, ridotti nel dicembre 2025 a 14 anni e 9 mesi dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino. Il 15 luglio scorso la Cassazione ha reso definitiva la pena.

Non una reazione istintiva

Ora i supremi giudici spiegano perché non sia configurabile neppure l’eccesso colposo. Nell’azione del gioielliere non è stata ravvisata «nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza». Roggero, invece, «con scelta volontaria e cosciente, incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa».

A inchiodare il gioielliere sono anche le sue stesse parole. La Cassazione richiama infatti le interviste rilasciate dopo il fatto, nelle quali Roggero aveva sostenuto che sparare fosse l’unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia. Dichiarazioni che, insieme ad altri comportamenti, i giudici considerano «univocamente indicativi del proposito di farsi giustizia da sé». Non dunque una reazione incontrollata alla paura, ma una scelta consapevole, rivendicata dallo stesso protagonista.

Il carattere volontario dell’azione è confermato dalla dinamica: diversi colpi esplosi in rapida successione, ad altezza d’uomo e da breve distanza. Quando sparò, osservano i giudici, il pericolo per la vita e l’incolumità dei familiari era cessato, circostanza che Roggero aveva avuto modo di percepire chiaramente.

La Cassazione respinge anche l’ipotesi che i rapinatori potessero tornare sui propri passi e minacciare nuovamente i familiari del gioielliere: si tratta di «prospettazioni meramente ipotetiche, sprovviste di qualunque aggancio fattuale». Né trova fondamento la tesi di una reazione determinata da un’alterata percezione della realtà. Secondo i periti, Roggero agì impulsivamente, ma senza perdere la capacità di comprendere ciò che stava accadendo. Un’altra conclusione che ridimensiona gli argomenti di chi, anche sul piano politico, ha insistito sul trauma subito per giustificare la sua condotta. Esclusa dunque sia la legittima difesa effettiva sia quella putativa, cioè basata sull’erronea convinzione di trovarsi ancora in pericolo.

La politica e il giustiziere

Eppure proprio su quella presunta legittima difesa è stata costruita una lunga campagna politica. Matteo Salvini ha difeso il gioielliere, è andato a trovarlo nel carcere di Bollate, ne ha invocato la grazia e ha persino ventilato una sua candidatura. Roberto Vannacci ha mobilitato i sostenitori di Futuro Nazionale, mentre Giorgia Meloni ha giudicato sproporzionata la pena, sostenendo la necessità di considerare il trauma e lo stato emotivo di chi subisce un’aggressione.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si è spinto ad annunciare l’avvio dell'istruttoria per la grazia, provocando l’intervento del presidente Sergio Mattarella, che ha dovuto ricordare come quella prerogativa appartenga esclusivamente al capo dello Stato. Anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio si è schierato a favore della clemenza, promuovendo un’iniziativa in Consiglio regionale, pur dichiarando rispetto per le decisioni dei magistrati.

La vicenda ha inoltre rilanciato le proposte della Lega per ampliare ulteriormente i confini della legittima difesa, incontrando resistenze persino all’interno del centrodestra. Del resto, la riforma del 2019, fortemente voluta dal Carroccio, non poteva essere invocata nel caso Roggero: gli spari avvennero all’esterno dell’esercizio commerciale, quando non esisteva più un pericolo attuale.

Il confine che non si può cancellare

Roggero, oggi settantaduenne, resta detenuto a Bollate. A settembre i giudici di sorveglianza hanno respinto le richieste di differimento della pena, mentre rimane la domanda di grazia presentata dalla famiglia. In quell’occasione lo stesso gioielliere ha riconosciuto che avrebbe potuto essere meno impulsivo e più riflessivo.

La clemenza è un istituto previsto dalla Costituzione e la sua eventuale concessione resta una valutazione distinta dalla responsabilità penale. Ma le motivazioni della Cassazione rendono ancora più evidente la forzatura compiuta da chi ha raccontato questa storia come quella di un cittadino mandato in galera soltanto per essersi difeso dai delinquenti. La rapina ci fu, la paura anche. Ma quando Roggero sparò, secondo i giudici, non stava più difendendo nessuno. E nessuno slogan elettorale può cambiare la sequenza dei fatti.