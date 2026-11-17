ALTA TENSIONE

Palazzo Nuovo, pulizie di facciata. Danni e lezioni ancora online

I collettivi hanno lasciato l'edificio dopo otto giorni e mostrano sui social scope e pavimenti ripuliti. Ma una mail interna dell'Università rivela problemi a porte, arredi, impianti e apparecchiature tecnologiche. Aule chiuse almeno fino al 21 novembre

Le scope esibite sui social, la cena collettiva di commiato, gli immancabili proclami sulla lotta che continua. Peccato che, dietro la rappresentazione edificante degli occupanti che restituiscono l’università linda e pinta, la realtà sia decisamente meno rassicurante. A Palazzo Nuovo, liberato ieri dopo otto giorni di occupazione, sono stati riscontrati danni a pareti, porte, arredi, apparecchiature tecnologiche e impianti, con problemi che riguardano anche la sicurezza degli ambienti. Risultato: studenti e docenti ancora fuori dalle aule, lezioni a distanza per tutta la settimana. La protesta è finita, le sue conseguenze no.

A documentare la situazione è una comunicazione interna dell’Università di Torino, inviata a docenti e personale e di cui lo Spiffero è venuto in possesso. Dopo le prime verifiche effettuate ieri, l’Ateneo ha accertato condizioni che impediscono l’immediata riapertura dell’edificio. «Sono in corso le verifiche puntuali dei danni, che interessano pareti, porte, arredi, dotazioni tecnologiche e impianti, con conseguenze anche sulla sicurezza degli ambienti», si legge nella mail.

Occorrono riparazioni, pulizie e igienizzazione. La didattica proseguirà online fino a sabato 21 novembre, salvo le attività già trasferite in altre sedi. Giovedì 19 arriverà una nuova comunicazione sulle modalità delle lezioni da lunedì 23. La quantificazione economica è ancora in corso. Ma l’elenco dei danni e l’impossibilità di riaprire immediatamente raccontano già abbastanza. Altro che qualche sacco della spazzatura da portare via.

Dal Campus a Palazzo Nuovo

L'occupazione di Palazzo Nuovo era iniziata il 9 novembre, proprio mentre si concludevano i quattordici giorni di protesta al Campus Luigi Einaudi. Lì i primi sopralluoghi non avevano evidenziato danni strutturali e le lezioni erano riprese progressivamente dal 12 novembre, tornando completamente in presenza il 16. A Palazzo Nuovo, invece, la situazione appare ben diversa.

Nel frattempo, nella notte del 13 novembre, due writer erano precipitati da almeno dieci metri mentre realizzavano un murale sulla facciata dell’edificio occupato. Entrambi ricoverati in codice rosso, sono stati denunciati insieme a un terzo uomo per imbrattamento, invasione di edifici e interruzione di pubblico servizio. La Procura ha aperto un’inchiesta. La rettrice Cristina Prandi aveva intimato agli occupanti di lasciare immediatamente la struttura, diffidandoli dall’organizzare altre feste e iniziative.

Chi rompe paga. O dovrebbe

Del resto, i precedenti non mancano. Alla fine di gennaio, dopo appena tre giorni di occupazione legati alla mobilitazione per Askatasuna, Palazzo Nuovo aveva già accumulato circa 40mila euro di danni, tra ripristini, scritte, impianti di videosorveglianza oscurati e interventi di pulizia. Adesso arriverà un’altra conta. E sarebbe opportuno che, una volta accertate le responsabilità, il costo dei danneggiamenti non finisse ancora sulle spalle dell’Università, dunque della collettività.

Manifestare è un diritto. Impedire agli altri di studiare e lavorare non lo è. E neppure trasformare edifici pubblici in territori sottratti alle regole comuni. A pagare sono soprattutto gli studenti che non hanno occupato nulla, costretti per settimane a inseguire lezioni davanti a uno schermo.

Gli occupanti, lasciando Palazzo Nuovo, hanno appeso uno striscione: “La mobilitazione continua”. Per gli altri, intanto, continua la didattica a distanza. E qualcuno dovrà pur spiegare perché la libertà di protesta di pochi debba prevalere, ogni volta, sul diritto allo studio di tutti.