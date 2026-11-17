Torino si dota di un Manifesto sull'intelligenza artificiale

Se a rispondere è un'intelligenza artificiale, i torinesi hanno il diritto di saperlo e quando una macchina interviene in un processo pubblico, la responsabilità delle decisioni resta sempre umana: sono due dei punti cardine del Manifesto sull'intelligenza artificiale della Città di Torino, approvato oggi dalla Giunta comunale, un documento d'indirizzo che definisce la visione della Città sull'utilizzo dell'Ia e che orienterà le scelte dell'amministrazione, dalle politiche pubbliche ai servizi rivolti ai cittadini per fare in modo che l'innovazione tecnologica produca valore per la comunità, senza lasciare indietro nessuno. "Con questo Manifesto Torino sceglie da che parte stare: l'intelligenza artificiale deve essere al servizio delle persone, non il contrario - dichiara l'assessora all'Innovazione e alla Transizione digitale Chiara Foglietta -. Da anni la nostra città è un laboratorio aperto, dove le tecnologie più avanzate vengono sperimentate sul territorio, nei servizi e nella vita quotidiana. Proprio per questo sentiamo la responsabilità di accompagnare l'innovazione con regole chiare, capaci di garantire trasparenza, equità e tutela dei diritti". Nove i principi che guidano l'approccio scelto da Torino: accessibilità universale, alfabetizzazione diffusa, dati come bene comune, equità, responsabilità, sicurezza dei sistemi e dei dati personali, partecipazione di cittadini e comunità alla progettazione delle soluzioni, sostenibilità ambientale, sociale e culturale, sperimentazione responsabile.