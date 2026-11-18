VERSO IL 2027

Cinque città, nessun accordo.

Il centrodestra prende tempo

A sei mesi dalle Comunali, soltanto a Torino la candidatura di Marrone appare quasi certa. Ad Alessandria, Asti, Cuneo e Novara si moltiplicano le ipotesi tra aspiranti sindaci, veti e calcoli. E c'è persino chi pensa di schierare un candidato per favorirne un altro

C’è una costante nel centrodestra, e in vista delle Comunali del 2027 il copione non cambia: sui nomi dei candidati sindaco la coalizione è puntualmente in ritardo. A sei mesi dal voto, nei cinque capoluoghi piemontesi chiamati alle urne – Torino, Alessandria, Novara, Asti e Cuneo – l’accordo tra i partiti appare ancora distante. E la sensazione è che, come sempre, ci si ridurrà all’ultimo momento utile, quando non ci sarà più tempo per cincischiare. Così, mentre il centrosinistra – grazie anche al vantaggio di poter contare sui sindaci uscenti – sembra aver definito il quadro (con l’eccezione di Novara e l’incognita sulla ricandidatura di Patrizia Manassero a Cuneo), dall’altra parte l’incertezza regna sovrana.

L’unica parziale eccezione è Torino, dove Maurizio Marrone è abbastanza sicuro di sfidare l’uscente Stefano Lo Russo nella corsa a Palazzo Civico. Anche perché, di fronte a una sconfitta più che probabile – con l’ex rettore Guido Saracco pronto a insidiare persino le possibilità di arrivare al ballottaggio –, non sono in molti a contendersi il posto del vicepresidente della Regione, uomo forte di Fratelli d’Italia sotto la Mole. Nel resto del Piemonte, però, il discorso cambia. E parecchio.

Alessandria capoluogo

Nel Piemonte orientale la situazione è assai intricata e il caso di Alessandria ne è la dimostrazione più lampante. In base agli accordi raggiunti nei precedenti tavoli di coalizione, risalenti però ormai a svariati mesi fa, la scelta del candidato sindaco della città mandrogna spetterebbe a Forza Italia, che sabato al Lingotto celebra il suo congresso regionale, “officiato” dal governatore e vicesegretario nazionale Alberto Cirio. Ma il consigliere regionale Davide Buzzi Langhi, figlio della sindaca leghista di fine anni Novanta Francesca Calvo, non muore dalla voglia di sedere a Palazzo Rosso. Anzi, avrebbe posto come unica condizione la garanzia di un posto in Giunta in caso di vittoria contro l’uscente dem Giorgio Abonante, per poi subentrare come assessore una volta terminato il mandato a Palazzo Lascaris.

Chi spinge è invece la Lega, che nella città feudo del segretario regionale e capogruppo alla Camera Riccardo Molinari vuole giocare un ruolo di primo piano. E ci sta lavorando da tempo. Il prescelto è il giovane Mattia Roggero, capogruppo in Consiglio comunale e già assessore al Commercio nella giunta di Gianfranco Cuttica. Molinari proverà a tirargli la volata venerdì, presentando al pubblico la lista “Alessandria capoluogo”, che riunisce esponenti leghisti e personalità esterne al partito, nel tentativo di aprirsi al tessuto sociale e imprenditoriale cittadino. Un modo per rafforzare la candidatura di Roggero, accreditandola di una base di sostegno più ampia di quella della sola Lega, i cui consensi sono in costante calo.

Alessandria, però, è anche la provincia dell’assessore alla Sanità e vicesegretario regionale di Fratelli d’Italia Federico Riboldi, già sindaco di Casale Monferrato, che potrebbe far pesare il ruolo di partito di maggioranza relativa. Peccato che i rapporti tra lui e l’esponente cittadino Emanuele Locci non siano proprio idilliaci. Al punto che in città comincia a circolare la voce secondo cui quest’ultimo starebbe pensando di mettersi in proprio, lasciando FdI per correre da solo qualora non fosse lui il candidato del centrodestra. Una prospettiva che, se confermata, porrebbe seri interrogativi sulla tenuta della coalizione. «Se uno non controlla nemmeno quelli del suo partito, che accordi si possono fare?», è il ragionamento che comincia a serpeggiare tra gli alleati. Non stupisce, dunque, che di tavoli regionali in programma non ce ne siano.

La longa manus di Rasero

Quello di Alessandria non è un caso isolato. Una situazione per molti versi speculare si ripropone ad Asti, dove il sindaco uscente, il civico di area forzista Maurizio Rasero, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla propria influenza. Così, mentre FdI spinge per il deputato Marcello Coppo – che peraltro non sembra troppo convinto di poter vincere in una città dalla forte tradizione antifascista –, Rasero gli contrappone la sua fedelissima Stefania Morra, dimessasi pochi giorni fa dalla carica di vicesindaca.

Anche in questo caso c’è chi teme che, in assenza di un’investitura ufficiale, Morra possa candidarsi per conto proprio, contando sul sostegno di Rasero. Una spaccatura che lascerebbe il centrodestra con le armi spuntate contro il candidato del campo largo, il capogruppo cittadino del Pd Michele Miravalle. Perde quota, invece, l’ipotesi di una candidatura dell’ex vicepresidente della Regione Fabio Carosso. Il leghista piaceva molto a Cirio, che per lui aveva in mente un’operazione finita, almeno per il momento, in stand-by. Forse definitivamente.

Giochi di Cuneo

Diverso il discorso a Cuneo, dove i civici giocano storicamente un ruolo preponderante. Il loro candidato è l’avvocato Enrico Collidà, sostenuto ufficialmente dal presidente della Provincia Luca Robaldo, ma dietro le quinte anche da Cirio e dal capogruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa.

Il ragionamento è semplice: senza i civici non si vince, ma presentare un candidato civico in caso di election day fa storcere il naso a più di qualcuno nei partiti. Ecco allora prendere corpo un disegno piuttosto singolare: schierare al primo turno un candidato di centrodestra abbastanza debole da non compromettere la corsa di Collidà, per poi far convergere su quest’ultimo i voti della coalizione al ballottaggio. Seguendo questo schema, perde slancio la candidatura del consigliere regionale di FdI Claudio Sacchetto, già assessore (in quota Lega) ai tempi della giunta di Roberto Cota. Per una simile operazione rischia di essere perfino troppo popolare, mandando all’aria i piani di Cirio e Costa.

Salgono così le quotazioni di Massimo Garnero, capogruppo di FdI in Consiglio comunale e fratello dell’ex ministra Daniela Garnero Santanchè. Una candidatura di bandiera, o poco più, per non scontentare i meloniani e poi giocarsi tutto con un apparentamento al ballottaggio. Ma anche in questo caso, al di là dei rumors, di deciso non c’è nulla. Del resto, per gli standard della coalizione è ancora presto per scegliere.

Il rebus Novara

Nulla è deciso neppure a Novara, la seconda città del Piemonte chiamata nella prossima primavera a scegliere il successore del leghista Alessandro Canelli. La prospettiva dell’election day ha raffreddato la candidatura civica della professoressa Anna Chiara Invernizzi e anche qui il centrodestra è in alto mare. Se non altro può consolarsi con il fatto che nemmeno il campo largo ha ufficializzato il proprio candidato, sebbene la consigliera comunale Milù Allegra resti favorita sul segretario regionale del Pd Domenico Rossi, che alla poltrona di sindaco preferirebbe quella di parlamentare.

I nomi che circolano al momento sono principalmente due. Il primo è quello di Paolo Pepe, oggi presidente di Sun, l’azienda del trasporto pubblico locale. Ingegnere gestionale, ha alle spalle un’esperienza da assessore nelle giunte di Massimo Giordano. Competente, ma non proprio un campione di empatia, a sentire chi lo conosce bene. Il secondo nome, emerso negli ultimi giorni, è quello del manager Daniele Barbone, attualmente amministratore delegato di Acqua Novara. Anche di lui si dice un gran bene, ma qualcuno nella coalizione storce il naso, ritenendolo troppo vicino agli ambienti della sinistra. Così Fratelli d’Italia studia un’alternativa.

Nell’ultimo incontro di partito con il senatore Gaetano Nastri, oltre a quello del consigliere Dodo Brustia, più di qualcuno – magari per piaggeria nei confronti del capo – ha fatto il nome dell’assessora regionale all’Istruzione Daniela Cameroni, subentrata alla dimissionaria Elena Chiorino dopo l’affaire Bisteccheria e, soprattutto, compagna dello stesso Nastri.

In questo marasma, una delle poche certezze è che l’uscente Canelli capitanerà la lista della Lega, tra le cui fila ci sarà anche l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati. Si creerebbero così le condizioni per uno scambio di poltrone in caso di vittoria: Marnati in Comune come vicesindaco, Canelli nella Giunta regionale. Tutto il resto difficilmente si chiarirà prima delle settimane immediatamente precedenti al voto. Da buoni conservatori, certe tradizioni vanno rispettate.