SANITÀ & POLITICA

Cirio commissario, scontro in Consiglio. La Giunta minimizza l'allarme

Dopo le rivelazioni dello Spiffero, le opposizioni accusano il centrodestra di aver tenuto all'oscuro Palazzo Lascaris. Tronzano nega il commissariamento generale, ma resta il ricorso a una procedura straordinaria. E i precedenti invitano alla prudenza

Il commissario c’è stato, ma il commissariamento no. Almeno secondo la versione della Giunta regionale, che oggi a Palazzo Lascaris ha provato a ridimensionare le rivelazioni dello Spiffero sull’intervento di Alberto Cirio per ripianare il disavanzo sanitario del 2025. Il centrosinistra ha chiesto di sospendere l’esame del disegno di legge 174, contestando alla maggioranza di aver tenuto nascosti al Consiglio i rilievi della Ragioneria generale dello Stato.

L’assessore al Bilancio Andrea Tronzano ha risposto negando qualsiasi commissariamento. Una distinzione formalmente corretta, che tuttavia rischia di trasformarsi in un espediente per sminuire la portata di quanto accaduto. «Non c’è stato alcun commissariamento sui conti. Punto», ha scandito Tronzano. Secondo l’assessore, tutto discende da un ritardo nell’approvazione degli atti contabili, che ha fatto scattare una procedura prevista dalla legge. Da qui la necessità per Cirio di intervenire con un proprio decreto. «Tutto qui, non c’è nessun commissariamento di nessun genere».

In realtà, le procedure di intervento statale sui conti sanitari prevedono diversi percorsi e differenti gradi di sostituzione degli organi regionali. Il Piemonte non è stato sottoposto al commissariamento generale della sanità, ma è altrettanto documentato che Cirio, dopo il mancato rispetto della scadenza del 30 aprile per il ripiano del disavanzo 2025, abbia esercitato i poteri di commissario ad acta previsti dall’articolo 1, comma 174, della legge 311 del 2004. Non un’invenzione, bensì una circostanza certificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Un campanello da non ignorare

Sarebbe però un grave errore liquidare tutto come un banale intoppo burocratico. Le procedure di controllo e intervento statale sui conti sanitari prevedono diversi passaggi e differenti gradi di sostituzione degli organi regionali. Il ricorso a un commissario ad acta per uno specifico adempimento non equivale al commissariamento dell’intero sistema, né lo determina automaticamente. Ma costituisce comunque un segnale d’allarme che Giunta e centrodestra farebbero bene a non sottovalutare.

Anche perché il Piemonte sa già che cosa significhi finire sotto la stretta di Roma. Dal 29 luglio 2010 al 21 marzo 2017 la sanità piemontese è stata sottoposta a un Piano di rientro, sottoscritto durante la presidenza di Roberto Cota e concluso sotto quella di Sergio Chiamparino. Quasi sette anni durante i quali la Regione ha dovuto fare i conti con vincoli stringenti sulla spesa e sulla programmazione sanitaria. Un’esperienza che dovrebbe essere ancora ben presente nella memoria di chi governa, tanto più che altre Regioni, dal Lazio alla Campania fino alla Calabria, hanno conosciuto percorsi culminati in forme ben più pervasive di commissariamento.

Nessun automatismo, dunque, e nessuna ragione per sostenere che il Piemonte sia già avviato verso un nuovo Piano di rientro. Ma neppure per derubricare a formalità il ricorso ai poteri sostitutivi del presidente. Soprattutto quando la Ragioneria generale dello Stato, oltre a certificare il disavanzo, richiama la Regione a un «urgente rafforzamento delle capacità programmatorie, amministrativo-contabili e gestionali» del servizio sanitario.

È questo il punto che la Giunta dovrebbe spiegare, anziché rifugiarsi nelle sottigliezze terminologiche: come evitare che una difficoltà di bilancio, oggi affrontata con una misura straordinaria circoscritta, diventi domani un problema strutturale. Il Piemonte ha già pagato il prezzo di un Piano di rientro. Non dovrebbe aver bisogno di un secondo per ricordarsi quanto costa perdere autonomia sulla sanità.

Il Pd chiede lo stop

È sulla mancata comunicazione di questa circostanza al Consiglio regionale che il Pd concentra l’offensiva. La capogruppo Gianna Pentenero e il segretario regionale Domenico Rossi hanno annunciato la presentazione di questioni pregiudiziali e di una richiesta di sospensiva sul ddl 174, denunciando una «scelta grave e inaccettabile sotto il profilo della trasparenza istituzionale». Per i dem, Palazzo Lascaris è stato chiamato a discutere provvedimenti strettamente legati ai conti sanitari senza conoscere preventivamente i rilievi degli organismi statali di controllo e gli atti della procedura commissariale.

A rendere ancora più delicato il confronto è il contenuto del ddl 174, presentato il 14 ottobre e approdato in Aula dopo il parere favorevole della Commissione Sanità. Il primo articolo prevede l’iscrizione di 23,036 milioni di euro nel bilancio 2026 per la copertura dello squilibrio sanitario, utilizzando risorse legate al recupero del contributo alla finanza pubblica del 2025. Si tratta di un’operazione distinta dal ripiano dei 209,8 milioni di maggio, ma che conferma quanto gli equilibri sanitari continuino a condizionare il bilancio regionale.

Nella Commissione di ieri l’assessore Federico Riboldi aveva illustrato l’aumento della spesa sanitaria corrente, salita da 8,24 miliardi nel 2016 a circa 10,3 miliardi nel 2025. Il presidente della Commissione, il leghista Luigi Icardi, aveva richiamato le difficoltà di programmazione legate anche ai ritardi nel riparto nazionale del Fondo sanitario. Pentenero e Rossi hanno inoltre presentato un ordine del giorno, primo firmatario lo stesso segretario regionale, per impegnare la Giunta a garantire un’informazione costante sugli esiti dei tavoli ministeriali di verifica dei conti sanitari.

Riboldi tace, la maggioranza ringrazia

A irrigidire le opposizioni, spingendole sulla strada dell’ostruzionismo, avrebbe contribuito anche l’atteggiamento dell’assessore Riboldi. «Gli abbiamo chiesto di chiarire cosa stia facendo per evitare che la sanità piemontese scivoli verso il Piano di rientro», spiega la capogruppo di Avs Alice Ravinale. Ma, aggiunge con sarcasmo, «a quanto pare il sindaco della sanità non è disponibile a spiegarlo ai piemontesi in Consiglio regionale». Un silenzio che la consigliera accosta a quello di Cirio, arrivato la scorsa settimana a Palazzo Lascaris per parlare del casello di Carmagnola e poi ripartito senza fornire alcuna informativa sui conti sanitari.

C’è però anche un’altra lettura, che circola tra i banchi del centrodestra: i primi a preferire che Riboldi tenga la bocca chiusa sarebbero proprio i consiglieri della maggioranza, timorosi che i suoi toni spesso sopra le righe (“tende a fare il bullo”) finiscano per gettare altra benzina sul fuoco, trasformando una discussione già incandescente in una maratona senza fine. Per superare l’ostruzionismo si prepara dunque una raffica di convocazioni, anche a oltranza, per la prossima settimana. L’obiettivo è approvare il provvedimento entro novembre, possibilmente senza che l’assessore ci metta troppo del suo.

“Rischiamo un altro Piano di rientro”

Sulla vicenda vanno all’attacco anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio, che accusano Cirio di aver agito «all’oscuro di tutti», mentre la Giunta presentava il trasferimento dei 209 milioni da altri capitoli di bilancio come un’operazione lungimirante per investire sulla sanità. «Tutto accaduto nelle segrete stanze del Grattacielo», attaccano i pentastellati, denunciando la distanza tra le rassicurazioni pubbliche e quanto emerso dalla documentazione ministeriale.

Il M5s ha chiesto un’informativa urgente in Consiglio e proposto di discutere un atto, a prima firma Coluccio, per destinare al Fondo sanitario nazionale gli 1,645 miliardi che la manovra statale 2027-2029 riserva alla carta sanitaria da 300 euro per gli ultrasettantacinquenni. La maggioranza non ha accolto la richiesta di discussione. Quanto alle spiegazioni fornite da Tronzano, i grillini le giudicano soltanto «altre rassicurazioni generiche», dietro le quali si continua a minimizzare l’accaduto.

Ma l’affondo più pesante riguarda le prospettive dei conti. I tre consiglieri richiamano le previsioni delle aziende sanitarie, dalle quali emergerebbe per il 2026 un disavanzo potenziale di circa 870 milioni di euro. Una cifra che non rappresenta il deficit definitivo, ma che rende ancora più urgente, secondo il M5s, correggere programmazione e gestione delle risorse. «Altrimenti la situazione si farà via via sempre più grave, fino al commissariamento vero e proprio. Il Piemonte non può permettersi un altro Piano di rientro».

Le spiegazioni ancora (dis)attese

Resta la domanda che ha accompagnato fin dall’inizio le rivelazioni dello Spiffero: perché a maggio l’operazione di ripiano fu presentata come una scelta autonoma di investimento della Regione, senza chiarire che il termine di legge era scaduto e che si era resa necessaria una procedura straordinaria?

Le precisazioni di Tronzano non risolvono questo interrogativo. E soprattutto non cancellano l’avvertimento arrivato da Roma. Il Piemonte non è oggi una Regione con la sanità commissariata nel suo complesso, ma ha già dovuto fare ricorso a una misura sostitutiva per rimettere in ordine i conti. Un precedente da non sottovalutare, prima che un intervento limitato resti soltanto il ricordo di un’occasione mancata per correggere la rotta.