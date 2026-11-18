I piani (inclinati) di Landini

L’accordo quadro firmato da Cgil, Cisl e Uil con Confindustria e altre tredici associazioni datoriali, escluse Abi e Ania, si colloca nel solco dei precedenti accordi interconfederali, soprattutto del Patto per la Fabbrica del 2018. In un recente studio, il Cnel ne ha censiti ben 28 dal 1993 a oggi. Con quest’ultimo siamo a 29. Dunque, nulla di «storico», ma la prosecuzione di un percorso di relazioni sindacali che si evolve e, talvolta, involve, con conseguenze per il mondo del lavoro che il sindacato rappresenta.

L’accordo esprime soprattutto una preoccupazione condivisa dalle parti: chiudere ogni spazio di manovra ai cosiddetti contratti pirata. Va detto che il loro raggio d’azione era già piuttosto limitato, intorno al 5%, con una diffusione concentrata soprattutto nel Centro-Sud e in settori come commercio, turismo, servizi in appalto, tessile, ristorazione e vigilanza privata.

Spesso sono le stesse imprese a favorire la nascita di piccoli sindacati di comodo, creati per sottoscrivere contratti al ribasso. Il fenomeno, pur circoscritto, non è socialmente trascurabile, perché interessa proprio quei settori nei quali il lavoro precario è più diffuso. Su questo terreno l’accordo introduce un freno significativo a una pratica di dumping sociale.

Salari e rinnovi, molte conferme

Per il resto, i temi affrontati sono sostanzialmente quelli già trattati nelle precedenti intese, sia pure con una definizione più articolata di alcuni istituti. È il caso del Tem, il Trattamento Economico Minimo, costituito dai minimi tabellari, dall’elemento distinto della retribuzione (Edr) e dall’indennità di contingenza, laddove non sia già confluita nella paga base. E del Tec, il Trattamento Economico Complessivo, che comprende tutte le componenti della retribuzione, incluse le quote di welfare. Si tratta, insomma, di un accordo di rifinitura, che richiederà ulteriori approfondimenti e rinvii alla contrattazione nazionale di categoria.

Molte le conferme, a cominciare dal riferimento, per gli aumenti contrattuali, all’indice Ipca depurato dai prezzi dei beni energetici importati. Un parametro introdotto dall’accordo interconfederale del 22 gennaio 2009, che la Cgil non aveva firmato e che oggi, invece, accetta. Sarebbe interessante chiedersi perché. Vengono inoltre dettagliate le procedure per l’avvio dei rinnovi dei contratti nazionali, reintroducendo una sorta di Ivc, l’Indennità di Vacanza Contrattuale, legata al recupero dell’inflazione.

Landini e il precedente del 2016

Ma il vero elemento politico dell’intesa è l’adesione della Cgil, o meglio la scelta del suo segretario generale, Maurizio Landini, che firma un accordo interconfederale a poche settimane dalla scadenza del mandato, nonostante i numerosi mal di pancia della sinistra interna. Per comprendere il significato di questa decisione occorre tornare indietro di dieci anni. Perché, con qualche variante, la storia sembra ripetersi.

Landini diventa segretario generale della Fiom-Cgil nel 2010. Nel novembre 2016 firma il suo unico contratto nazionale dei metalmeccanici da segretario della categoria e, un anno dopo, nel novembre 2017, entra nella segreteria confederale della Cgil. La Fiom non firmava un contratto nazionale dal 2008. Ricordo bene quel rinnovo del 2016, che segnò il ritorno della Fiom alla firma unitaria. Fu uno dei peggiori contratti che sottoscrivemmo come categoria. Si persero circa 80 euro, corrispondenti al differenziale accumulato tra inflazione programmata e inflazione effettiva.

Il meccanismo di anticipazione dell’inflazione, ispirato anche alle elaborazioni di Ezio Tarantelli, economista vicino alla Cisl assassinato dalle Brigate rosse, era stato introdotto nella stagione degli accordi del 1993. La Cgil lo aveva già criticato allora. Nel 2016 venne abbandonato, passando a un sistema di conguaglio a posteriori: anziché ricevere in anticipo gli aumenti legati all’inflazione, i metalmeccanici li avrebbero recuperati a consuntivo, anche diciotto mesi dopo.

L’aumento salariale nell’arco di quattro anni fu di circa 45 euro, con una prima tranche di appena 1,77 euro, corrisposta dodici mesi dopo la scadenza del contratto. Un pessimo contratto nazionale, eppure firmato unitariamente. Perché ricordare tutto questo? Perché, dopo quella firma, Landini si inabissò. Sparì sostanzialmente dalle scene sindacali, per riemergere quando venne eletto nella segreteria della Cgil.

La firma che serve alla politica

Anche l’accordo odierno è stato sottoscritto unitariamente. E non credo che Cisl e Uil avrebbero avuto il coraggio di procedere a una firma separata. L’intesa è arrivata perché Landini l’ha voluta e perché, a mio giudizio, gli serve politicamente in vista del suo futuro nel campo largo. C’è poi un altro elemento. L’accordo è stato possibile anche perché le tre confederazioni sindacali, Confindustria e le altre associazioni datoriali hanno respinto le intromissioni del Governo, a cominciare da Giorgia Meloni e dalla poco incisiva ministra del Lavoro, che avrebbero voluto forzare la trattativa.

Il risultato è che la Cgil, con il suo segretario generale, sottoscrive un’intesa che recepisce sostanzialmente il concetto di «salario giusto» sostenuto dal Governo di centrodestra. Proprio quel Governo che ogni giorno viene attaccato dal duo Conte-Schlein. Le reazioni politiche sono rivelatrici. Il Pd ha espresso un giudizio positivo, Giuseppe Conte si è mostrato più cauto e critico, riservandosi un approfondimento. Avs, invece, non si è ancora pronunciata. E anche questo silenzio dice qualcosa.

Il salario minimo colpito e affondato

Nell’accordo manca uno dei cavalli di battaglia del campo largo e della stessa Cgil: il salario minimo. Anzi, il principio viene di fatto, per usare un’espressione da battaglia navale, «colpito e affondato» dal concetto di salario giusto. Una definizione cara a Meloni che, a mio avviso, è persino più appropriata di quella di «salario dignitoso», espressione di cui non ho mai compreso fino in fondo i criteri di quantificazione da parte di chi la propone.

Personalmente non ho mai condiviso la soluzione del salario minimo per legge. Ritengo che, anche nella formulazione proposta dal Pd, avrebbe finito per depotenziare la contrattazione nazionale, offrendo alle imprese la possibilità di realizzare una loro vecchia ambizione: svuotare i contratti collettivi della parte economica, per gestire unilateralmente le retribuzioni. L’accordo, invece, rafforza il ruolo della contrattazione e ridimensiona tanto le posizioni più estreme della sinistra e del Movimento 5 Stelle quanto quelle della componente imprenditoriale più intransigente. Saranno il Tem e il Tec a concorrere alla definizione del salario giusto.

Le amnesie della sinistra

La memoria corta sembra essere diventata una caratteristica di questa fase politica e sindacale. La Cgil era contraria al salario minimo, poi ne è diventata una convinta sostenitrice e oggi firma un accordo che imbocca una strada diversa. Ma la storia della sinistra, evidentemente, è fatta anche di contraddizioni e dimenticanze.

La Cgil sembra aver dimenticato persino la questione del referendum tra i lavoratori. Nell’accordo del 2018 si parlava esplicitamente di «previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori». Oggi quel riferimento viene sostituito da un generico rinvio ai contratti collettivi di categoria.

C’è poi una parte della sinistra che nel 1993 contestava il concetto di inflazione programmata, successivamente ha criticato l’introduzione dell’Ipca al netto degli energetici importati e oggi si scaglia contro il salario giusto fondato su Tem e Tec. Un atteggiamento che trovo politicamente adolescenziale. Del resto, se i riferimenti sono Avs o le formazioni ancora più a sinistra, la posizione diventa comprensibile. Basti pensare alla proposta di legge presentata dal duo Fratoianni-Bonelli per ripristinare la scala mobile.

Gli accordi interconfederali, come dimostra la loro lunga storia dal 1993 a oggi, hanno cercato faticosamente, attraverso piccoli passi e non senza responsabilità delle stesse rappresentanze imprenditoriali, di adeguare le relazioni industriali ai cambiamenti economici e sociali del Paese. A sinistra, invece, c’è ancora chi sembra voler rimanere eternamente fanciullo, rifiutandosi di crescere. In questo percorso storico Cisl e Uil hanno mantenuto una linea coerente. È stata soprattutto la Cgil a cambiare ripetutamente posizione.

Il moderato che prepara il futuro

Torniamo allora a Landini, che stimo come persona pur non condividendone molte scelte. Con le dovute differenze, vedo ripetersi lo schema del 2016. Il segretario generale della Cgil ha firmato questo accordo per una necessità politica: dimostrare capacità di governo delle relazioni industriali e offrire un segnale di moderazione.

D'altra parte, negli ultimi trent’anni, quasi tutti i segretari generali della Cgil hanno mostrato un profilo moderato prima di sedersi sulla poltrona che fu di Giuseppe Di Vittorio, salvo poi assumere atteggiamenti ben più radicali. L’esempio più eclatante è Sergio Cofferati. Questa volta, però, Landini non si inabissa. Al contrario, recupera un profilo moderato e rimane sulla scena, promuovendo iniziative nelle quali mette a confronto i leader del campo largo, riservandosi il ruolo di chi organizza, dirige e prova a trovare una sintesi. Il tutto mantenendo un atteggiamento misurato e conciliante.

È una strategia che guarda al dopo primarie del campo largo. La manifestazione del 25 ottobre a Roma, con la partecipazione di oltre cento associazioni della società civile, l’iniziativa della Cgil con i leader del campo larghissimo sul palco e ora lo sciopero del 20 novembre sono tasselli di un disegno che, a mio giudizio, va ben oltre la normale attività sindacale.

La carta Landini per il campo largo

La vera dote politica di Landini è la macchina organizzativa della Cgil, che può diventare una forza propulsiva per l’intero campo largo. E continuo a essere convinto che proprio lui possa essere chiamato a sciogliere il gran pasticcio nel quale Conte e Schlein rischiano di infilarsi con le primarie previste per febbraio 2027. Guarda caso, il mandato di Landini alla guida della Cgil scade a gennaio 2027.

La mia previsione è che quelle primarie possano concludersi con un risultato sostanzialmente equilibrato, senza una vittoria politicamente risolutiva. Ma il problema più grave verrà dopo: chiunque vinca rischia di perdere per strada una parte dell’elettorato della coalizione.

Se dovesse prevalere Conte, una quota dei riformisti del Pd e dei centristi potrebbe rifiutarsi di votare il campo largo. Una perdita stimabile, a mio giudizio, tra il 2 e il 3%, sufficiente a compromettere l’esito delle elezioni politiche. Se invece vincesse Schlein, il rischio sarebbe quello di perdere una parte consistente dell’elettorato del Movimento 5 Stelle, soprattutto quella componente più orientata a destra che riconosce soltanto Conte come proprio riferimento. In questo caso la perdita potrebbe arrivare attorno al 6%, con conseguenze ancora più pesanti per la coalizione.

Ecco allora perché Landini torna a mostrarsi moderato. Firma un accordo che accoglie un’impostazione sul salario giusto sostenuta dal Governo di centrodestra, accantona di fatto il salario minimo e si accredita anche presso l’area riformista. L’obiettivo potrebbe essere quello di proporsi come figura capace di tenere insieme le diverse anime della coalizione, risolverne le contraddizioni e, alla fine, assumerne la guida. Con l’animo di ciò che, in fondo, è sempre stato: un moderato non praticante.

Il sindacato ritrova la sua autonomia

Il resto è cronaca. Sul piano strettamente contrattuale, l’accordo non introduce grandi novità rispetto alle intese precedenti. Ha però rafforzato il ruolo di Cgil, Cisl e Uil e, soprattutto, ha riaffermato l’autonomia dell’azione sindacale, lungo una linea che Cisl e Uil hanno sostenuto con maggiore continuità. E questo avviene proprio mentre Conte e Schlein, già proiettati verso la sfida delle primarie, sembrano rincorrere le componenti più radicali della protesta sindacale, comprese le organizzazioni autonome collocate alla sinistra della Cgil.

Viene allora in mente una celebre battuta cinematografica: «Dunque: noi vogliamo sapere, per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare. Sa, è una semplice informazione». Una domanda che, di fronte alle acrobazie politiche e sindacali di questi mesi, resta più che mai pertinente.