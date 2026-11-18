POLITICA & SANITÀ

Ospedali divisi, sindacati uniti. Impasse alla Città della salute

Medici e personale sanitario disertano l'incontro con la Regione: chiedono dati su organici, retribuzioni e fondi contrattuali. La tabella di marcia per chiudere lo scorporo entro dicembre si scontra con difficoltà e incognite denunciate da tempo

La separazione degli ospedali è riuscita a unire tutti i sindacati. Le sigle di rappresentanza dei medici, così come quelle del comparto sanitario, hanno deciso di disertare l’incontro di oggi con la Regione Piemonte, messo in agenda come uno dei passaggi previsti dalla procedura di scorporo del Regina Margherita e del Sant’Anna dalla Città della Salute di Torino.

Il messaggio unanime è chiaro: nessun confronto senza dati e informazioni su cui discutere. Gli elementi ritenuti indispensabili dai medici, così come dalle altre figure professionali, sono molteplici, ma a emergere sono soprattutto le questioni economiche e organizzative. Il passaggio da un’azienda all’altra porta con sé differenze, tanto per chi si trasferisce quanto per chi resta, legate alle voci accessorie delle retribuzioni e ai diversi fondi contrattuali che incidono sugli stipendi. C’è poi un altro aspetto strettamente connesso: le funzioni e le attribuzioni che lo scorporo potrebbe far venire meno in alcuni casi.

Le richieste dei medici

La questione è complessa, se si considera che tra le richieste avanzate dai sindacati per sedersi al tavolo figura anche quella di ricostruire tutti gli assetti – dagli organici ai fondi contrattuali – antecedenti la nascita della Città della Salute, quando i diversi ospedali vennero riuniti in un’unica azienda. Un ritorno al passato, fino al 2012, cui aggiungere la ricostruzione di quanto avvenuto da allora a oggi.

Un corposo materiale su cui i sindacati chiedono di poter ragionare, senza nascondere l’obiettivo di superare le sperequazioni economiche e professionali che la separazione dell’ospedale pediatrico e di quello ostetrico-ginecologico dalla grande azienda di corso Bramante rischierebbe di trascinarsi dietro.

Cirio e Riboldi al tavolo

Difficile dire come evolverà la situazione dopo quello che, pur accompagnato dalla dichiarata disponibilità a riprendere il dialogo, resta un segnale molto duro nei confronti dei vertici regionali. Tanto da spingere i sindacati dei camici bianchi a chiedere espressamente la presenza al tavolo del presidente Alberto Cirio e dell’assessore Federico Riboldi, chiamati ad assumersi «pubblicamente la responsabilità di un percorso che va ben oltre un semplice scorporo».

«Essendo in gioco la riassegnazione di molti medici – scrivono i sindacati – ai professionisti coinvolti la Regione deve una risposta chiara: intende procedere dando loro voce attraverso un confronto reale, oppure con provvedimenti imposti d’autorità?».

La decisione di un fronte sindacale mai così ampio e coeso mette in evidenza ciò che a molti appariva prevedibile da tempo: difficoltà e ostacoli lungo una strada descritta e imboccata dalla politica con eccessiva sicurezza, seguendo un’agenda che oggi appare decisamente ottimistica rispetto a una realtà che non poteva certo essere ignorata.

Tappe (troppo) forzate

Lo stesso obiettivo dichiarato dalla Regione di completare un iter complesso e travagliato entro la fine dell’anno rischia non soltanto di rivelarsi difficilmente raggiungibile, ma anche di trasformarsi in una sorta di prova di forza nei confronti di chi, facendo saltare l’incontro di oggi, ricorda che «un progetto di tale portata è difficilmente realizzabile in poco più di quaranta giorni, festività comprese».

Un’occasione servita su un piatto d’argento alle opposizioni, che hanno buon gioco nel rivendicare di aver previsto le difficoltà e nel riproporre il lungo elenco delle criticità denunciate fin dall’inizio. Come fa il Pd, con Daniele Valle, richiamando i rischi di duplicazione di reparti e servizi e i conseguenti costi aggiuntivi, che finirebbero per smentire quell’invarianza di spesa proclamata nella legge istitutiva della nuova azienda Oirm-Sant’Anna.

Da una parte, dunque, una politica che accelera e fissa traguardi, anche per tener fede a promesse sulle quali si è spinta troppo avanti per poter facilmente tornare indietro. Dall’altra, un apparato tecnico-burocratico chiamato a fare i conti con complessità note fin dall’inizio. Così come note erano, e restano, le corpose riserve espresse su questa decisione da buona parte del mondo accademico, uno dei pilastri della Città della Salute, di cui ancora fanno parte i due ospedali destinati allo scorporo.

Segnali inascoltati

Non sono mancate, fin dall’inizio, le avvisaglie che avrebbero consigliato meno certezze ostentate e qualche riflessione in più. Da quanto l’allora commissario della Città della Salute, Thomas Schael, aveva messo nero su bianco alle valutazioni espresse dal mondo universitario, passando per il lungo periodo in cui l’allora commissario dell’Oirm, Giovanni Messori Ioli, sembrava l’ultimo giapponese, confinato in un ufficio senza neppure una segretaria. Per non parlare della dotazione finanziaria.

Segnali che la politica alla guida della sanità ha spesso considerato alla stregua di fastidi, quasi ignorando il cartello che invita a non disturbare il conducente. Adesso, anche se in realtà da tempo, i nodi vengono al pettine. E persino quei sindacati che in altre occasioni erano stati ritenuti vicini, e magari utili, confermano e riaffermano la propria autonomia nei confronti della politica. Ricordando che tra gli annunci, le promesse e la loro traduzione in pratica la strada non è quasi mai in discesa. Che poi quella imboccata sia la strada giusta è ancora un altro discorso.