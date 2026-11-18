OPERE & OMISSIONI

Terzo Valico a corto di soldi. Cantieri fermi, costi alle stelle

Rixi ammette che il budget del 2026 è esaurito e rinvia al prossimo anno l'abbattimento di un diaframma. Nell'Alessandrino restano bloccati i lavori ad Arquata Scrivia e Voltaggio. Centinaia di operai in cassa integrazione, mentre la spesa sale a 13,7 miliardi

Il gas nelle gallerie sembrava il problema più difficile da superare. Adesso, però, a fermare il Terzo Valico sono i soldi. Non perché manchino del tutto, ma perché quelli disponibili per il 2026 sono stati consumati prima della fine dell’anno. A riconoscerlo è il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, che da Genova ammette le difficoltà finanziarie della grande opera ferroviaria destinata a collegare il porto ligure con il Piemonte e la pianura padana.

«Abbiamo speso le risorse sull’anno in corso», spiega l’esponente leghista, numero due di Matteo Salvini al Mit, sostenendo che i lavori sono avanzati più del previsto, superando il budget concordato con l’Europa. Insomma, si sarebbe lavorato troppo, almeno rispetto alle disponibilità finanziarie. Una spiegazione che stride con la realtà dei cantieri, soprattutto sul versante piemontese, dove da settimane alcune delle lavorazioni più importanti sono ferme.

Le gallerie ferme nell’Alessandrino

Il punto più critico è tra Arquata Scrivia e Voltaggio, nei cantieri di Radimero e Val Lemme, dove si realizza la galleria di valico lunga 27 chilometri. Qui il contenzioso economico tra Cociv, il consorzio guidato da Webuild che costruisce l’infrastruttura, e Rete Ferroviaria Italiana, committente dell’opera, continua a impedire la ripresa delle attività.

La situazione occupazionale è pesante: nelle scorse settimane sono finiti in cassa integrazione 336 lavoratori, mentre un’impresa subappaltatrice ha già proceduto a 16 licenziamenti. Proprio ieri, durante un incontro con i sindacati, Seli Overseas ha annunciato il trasferimento temporaneo di circa 140 dipendenti nei cantieri di Serravalle Scrivia, dove saranno impiegati fino alla fine dell’anno in lavorazioni già commissionate. Una soluzione tampone, mentre a Radimero e Val Lemme le attività restano bloccate.

Non tutto il versante piemontese, comunque, è fermo. Le interconnessioni di Novi Ligure, fondamentali per il collegamento verso Torino, hanno completato gli scavi e risultano al 98% di avanzamento delle lavorazioni del relativo cantiere. Diversa la situazione della tratta Novi-Tortona, ancora al 70%, dove restano da completare opere civili, collegamenti ferroviari e infrastrutture accessorie.

Il conto sale a 13,7 miliardi

A rendere ancora più complicato il quadro sono i costi. Soltanto ieri, nel Consiglio regionale ligure, l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone ha annunciato che il costo complessivo del progetto, comprensivo del nodo ferroviario di Genova, sarà aggiornato dagli attuali 10,6 a 13,7 miliardi, con un fabbisogno aggiuntivo di circa tre miliardi.

Nella manovra finanziaria il Governo ha previsto altri 2,45 miliardi, distribuiti tra il 2027 e il 2030. Risorse che, però, non risolvono le difficoltà immediate. Rixi confida ora nel decreto Infrastrutture, ancora in attesa del via libera (la cosiddetta “bollinatura”) del ministero dell’Economia, per liberare ulteriori disponibilità e consentire ai lavori di proseguire senza altre interruzioni.

Il traguardo continua a spostarsi

Intanto slitta un altro appuntamento simbolico. Rixi contava di partecipare ai primi di dicembre, in occasione di Santa Barbara, patrona dei minatori, all’abbattimento di uno degli ultimi diaframmi della galleria. La cerimonia è rinviata a gennaio o febbraio 2027.

I dati ufficiali indicano che gli scavi sono arrivati al 97%, ma attenzione: quella percentuale riguarda le escavazioni, non il completamento dell’intera infrastruttura. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito da Rfi, le gallerie dovrebbero essere ultimate nel corso del 2027. Soltanto dopo potranno essere completati l’armamento ferroviario, gli impianti tecnologici e i collaudi necessari alla messa in esercizio.

L’obiettivo dichiarato resta il 2028, ma con il calendario dei lavori ancora esposto a interruzioni e le risorse da rendere effettivamente disponibili, la scadenza appare sempre più impegnativa. Per il Piemonte, che attende da anni un collegamento strategico per la propria logistica, il rischio è di vedere allungarsi ancora i tempi di un’opera i cui cantieri sono stati aperti nel 2012. E che, dopo quattordici anni di lavori, continua ad avere due incognite fondamentali: quando sarà davvero finita e quanto sarà costata.