Cirio, "il Monferrato è un territorio che fa vivere esperienze"

"Da quando abbiamo potuto presentare insieme nel mondo Langhe e Monferrato-Roero come un territorio unico, come un patrimonio unico di esperienza, di eccellenza gastronomica, di eccellenza ambientale, di star bene, di vivere bene, abbiamo avuto una importante crescita". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un videomessaggio inviato da Bruxelles in occasione della presentazione del Rapporto economico Monferrato 2026, organizzata dal 'Il Piccolo' nella Sala del Broletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. "Una crescita che ha permesso di consolidare dei successi già affermati nel tempo, ma soprattutto di far sì che quest'area del nostro Piemonte, della nostra Italia, della nostra Europa ormai sia considerata un patrimonio mondiale dell'umanità", sottolinea Cirio. "Ed essere patrimonio mondiale dell'umanità vuol dire non soltanto avere una coccarda così bella, così unica, così esclusiva che l'Unesco ti riconosce, ma vuol dire anche e soprattutto che chi viene a vivere il Piemonte e chi viene a vivere il Monferrato oggi vive un'esperienza di outdoor, di contatto all'aria aperta, di contatto con la natura e soprattutto conosce le persone del Monferrato, che sono persone straordinarie, che hanno saputo creare quell'identità culturale, anche rurale, che ha permesso loro di mantenere un'economia viva e oggi registrare questi successi così importanti". Nel messaggio il presidente della Regione si è congratulato con gli organizzatori e sottolineando il contributo del Piccolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria alla realizzazione del rapporto. "Sono felice come presidente della Regione Piemonte di questo percorso che abbiamo saputo fare insieme e soprattutto sono pronto a continuare su questa strada, con la consapevolezza che l'eccellenza che la natura ci ha dato e la fortuna di avere persone così di valore saranno un connubio fondamentale per riuscire ancora a registrare tanti e importanti successi per il futuro", conclude Cirio.