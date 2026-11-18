Turismo invernale in Piemonte, nuova campagna della Regione

Nuova campagna curata e lanciata dalla Regione Piemonte: "In Piemonte trova il tuo ritmo" il claim-guida. Due spot televisivi da 10 e da 15 minuti e uno spot radiofonico destinati rispettivamente ai circuiti Mediaset e Rai. La programmazione è partita lo scorso week-end e arriva sino a fine marzo 2027, mirata attorno ai due più grandi eventi sportivi della stagione coperti in esclusiva dai due network: le Nitto Atp Finals su Mediaset e la Coppa del Mondo di sci su Rai. Gli spot sono stati prodotti interamente da VisitPiemonte. "Con i suoi 1.350 chilometri di piste, le oltre cinquanta fra stazioni sciistiche e snowpark, la straordinaria ricchezza di servizi e strutture ricettive e il calendario di eventi grandi e piccoli attorno o in alternativa allo sci, il Piemonte è una delle mete invernali più competitive a livello europeo - spiega l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni -. E in più ha il patrimonio della sua sontuosa offerta enogastronomica, da scoprire magari dopo una giornata sulle piste. Ecco perché in Piemonte - che si passi dall'adrenalina di una discesa all'atmosfera di un calice di vino rosso in un rifugio - ognuno può "trovare il proprio ritmo", proprio come suggerisce il claim della campagna. Una regione dove, in una vacanza invernale, ognuno può rilassarsi e vivere emozioni, ma anche ritrovare sé stesso, i propri affetti e relazioni". E sottolinea la scelta strategica che sta dietro la campagna: "Queste campagne vanno nella direzione di una comunicazione più forte sul turismo di prossimità e il turismo interno, che sono fra le leve che ci hanno consentito di raggiungere il risultato straordinario della crescita del turismo piemontese nel 2026".