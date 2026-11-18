CALCIO DI RIGORE

Berluschino snobba Galliani.

Cairo "coerente" con Malagò

Nel caos della Federcalcio, il patron granata si schiera con l'ex presidente del Coni. Tra cordate, manovre e giochi di potere, il pallone italiano cerca una via d'uscita. Ma chi dispensa ricette per il futuro dovrebbe fare i conti anche con i suoi ventun anni al Toro

C’è chi cambia cavallo e chi, come Urbano Cairo, preferisce tenersi stretto quello su cui ha puntato. Nella corrida per la presidenza della Federcalcio, il patron granata si schiera senza esitazioni con Giovanni Malagò, contro Adriano Galliani. Una questione di «coerenza», spiega. Pronunciata da chi governa il Torino da ventun anni, senza aver vinto un trofeo e con una tifoseria che da tempo ne reclama l’uscita di scena, la parola acquista un sapore piuttosto particolare.

Il Berluschino, cresciuto alla scuola di Publitalia, si ritrova così dall’altra parte della barricata rispetto al Condor, storico braccio destro del Cavaliere. Si conoscono da 45 anni, assicura Cairo, che di Galliani dice tutto il bene possibile, salvo preferirgli l’ex presidente del Coni.

La coerenza come alibi

«Lo abbiamo appoggiato a maggio, votato a giugno, sostenuto a luglio», scandisce Cairo a margine dello Sport Industry Talk organizzato dalla sua Rcs. E dunque perché cambiare? Malagò, sostiene, non ha avuto il tempo di dimostrare il proprio valore, impegnato com’è stato a difendersi dalla questione del tesseramento e dal successivo commissariamento.

Il ragionamento ha una sua logica. Ma trascura un particolare: il calcio italiano si è ritrovato in questa situazione perché, dopo aver eletto Malagò il 22 giugno con il 68,58% dei voti, la Figc è stata commissariata dal Coni proprio per le irregolarità emerse nella gestione dei requisiti elettorali. E lo stesso Malagò è stato nominato commissario straordinario. Non esattamente un esempio da manuale di buona amministrazione. Né si può liquidare come semplice incoerenza il ripensamento di chi, dopo aver sostenuto un dirigente, decide di non rinnovargli la fiducia.

I vecchi arnesi del pallone

Intanto calciatori e allenatori, che insieme valgono il 30% dei voti, hanno scelto Galliani, mentre la Serie A è divisa. Cairo è fra gli undici presidenti che hanno sottoscritto la candidatura di Malagò. Ma la partita del 14 dicembre si giocherà soprattutto attorno ai dilettanti di Giancarlo Abete, che pesano per il 34%, e agli altri delegati ancora da convincere.

Nel frattempo si è assistito a uno spettacolo poco edificante. Galliani ha contestato la commissione incaricata di verificare le candidature, è esploso il pasticcio della firma del Genoa prima concessa a lui e poi revocata per Malagò, sono intervenuti avvocati e tribunali. Alla fine il senatore di Forza Italia ha rinunciato alle iniziative che avrebbero potuto ostacolare la sfida elettorale. A far da contorno, i rapporti tesi fra Malagò e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, le manovre di Claudio Lotito e l’eterna partita delle correnti. Due aspiranti presidenti di 67 e 82 anni, un sistema che parla continuamente di rinnovamento e continua a cercare salvatori nel proprio album di famiglia.

Cento giorni contro ventun anni

Cairo lamenta che gli ultimi due mesi siano stati «praticamente buttati» e invoca una ripartenza rapida, concedendo al futuro presidente cento giorni per imprimere una svolta. Peccato che la sua ricetta per la Figc sia la continuità a ogni costo.

Quanto alla Nazionale, il patron granata si consola con i «segnali positivi» arrivati da Roberto Mancini, scelto da Malagò. Certo, qualcosa si è visto. Ma l’ultimo referto è un 4-1 incassato dal Belgio e l’eliminazione dalla Nations League. Forse sarebbe prudente contenere gli entusiasmi.

Resta soprattutto il problema di chi impartisce lezioni. Cairo non è un semplice spettatore delle miserie del calcio italiano. È un presidente di Serie A, parte di quel sistema che dovrebbe contribuire a cambiare, oltre che un editore con una notevole capacità di influenza nel mondo dello sport. E i suoi ventun anni alla guida del Toro costituiscono un’esperienza sufficiente per misurare la distanza fra i proclami e i risultati. A Torino la contestazione è arrivata fino allo sciopero del tifo, durato quattro mesi. Non proprio un attestato di fiducia per chi vorrebbe insegnare agli altri il valore della perseveranza.

E proprio oggi Cairo torna a parlare della possibile cessione del club. «L’ho già detto due anni fa, sono disponibile a vendere il Toro ma al momento non ci sono offerte. Spero che prima o poi arrivino, anche per dare opportunità ad altri imprenditori». Insomma, la porta sarebbe aperta, ma nessuno si presenta a bussare. Una disponibilità che il patron ribadisce periodicamente, senza che finora si sia tradotta in una trattativa concreta. E intanto resta in sella.

Il 14 dicembre si saprà chi avrà le chiavi della Federcalcio. Di certo, tra il vecchio sodale di Berlusconi e l’ex numero uno del Coni, la rivoluzione non sembra all’ordine del giorno. Cairo ha scelto Malagò in nome della coerenza. E al Toro, dove si dice pronto a passare la mano purché qualcuno si faccia avanti, quella stessa coerenza continua ad avere un altro nome: immobilismo.