Affitti brevi irregolari, scoperti nel Vco 400mila euro incassati in nero

La guardia di finanza del Verbano-Cusio-Ossola ha scoperto 23 gestori irregolari di case vacanza nel territorio provinciale. Le verifiche, compiute tra agosto e ottobre, hanno consentito di accertare inadempienze di vario genere alle norme che regolano il settore: dall'assenza del codice identificativo nazionale alla mancata comunicazione di inizio attività, dall'assenza dei rilevatori di fughe di gas e monossido alla mancata installazione degli estintori, fino all'omesso pagamento del canone tv. I successivi accertamenti fiscali, che hanno finora riguardato sei delle 23 attività, hanno portato alla scoperta di affitti brevi incassati in nero per circa 400mila euro. Sono state avviate le procedure per il recupero ai fini di tassazione degli importi.