LAVORO & SICUREZZA

Sul lavoro 73 morti in nove mesi. Piemonte +16%, triplo dell'Italia

Le denunce di infortunio salgono a 33.500 (+5,5%). Anche l'incidenza delle vittime rispetto agli occupati supera la media nazionale. Torino registra il maggior numero di decessi, Vercelli il rischio più elevato. In aumento anche le malattie professionali

Ci si infortuna di più, ma soprattutto si muore di più. E il Piemonte, nel confronto con il resto d’Italia, presenta un bilancio particolarmente pesante. Nei primi nove mesi del 2026 sono state 33.500 le denunce di infortunio, circa il 5,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ancora più marcato l'aumento delle vittime: 73 morti, dieci in più del 2025, con un incremento del 15,9%. Un ritmo di crescita tre volte superiore a quello nazionale.

A fornire gli ultimi dati è stata Alessandra Lanza, direttrice regionale dell’Inail, in occasione della firma a Torino di un nuovo protocollo d’intesa con gli istituti di patronato. Numeri ancora provvisori, destinati a essere consolidati al termine delle istruttorie, ma sufficienti a segnalare un peggioramento.

Il confronto con il resto d’Italia

Tra gennaio e settembre, in Italia sono state presentate all’Inail 457.879 denunce di infortunio, il 5% in più rispetto alle 435.883 del 2025. I casi mortali denunciati sono saliti da 784 a 823, anch’essi in aumento del 5%. Il Piemonte, sesta regione per numero complessivo di infortuni, registra dunque una crescita delle vittime nettamente superiore alla media nazionale.

Il divario emerge anche rapportando i decessi al numero degli occupati, un indicatore più significativo dei semplici valori assoluti. Secondo l’Osservatorio sicurezza Vega, in Piemonte si contano 28,5 morti in occasione di lavoro per milione di occupati, contro una media italiana di 24,7. Un'incidenza superiore del 15%, che colloca la regione nella fascia di rischio elevato.

La situazione cambia sensibilmente da provincia a provincia. Torino registra il maggior numero di vittime, 33, seguita da Cuneo con 15 e Alessandria con 9. Ma, considerando il rapporto con gli occupati, è Vercelli a presentare il quadro più critico: 86 decessi per milione, oltre tre volte la media nazionale. Anche Cuneo e Asti figurano nella fascia di rischio più alta.

Cadute, schiacciamenti e incidenti stradali

Gli incidenti più frequenti continuano a essere legati a cadute dall’alto, schiacciamenti e operazioni di carico e scarico. La direttrice dell’Inail richiama anche le carenze nella formazione e i ritmi di lavoro eccessivamente pressanti, fattori che possono aggravare i rischi soprattutto nelle attività manuali e nei comparti caratterizzati da lavorazioni complesse.

Un capitolo rilevante riguarda la strada. Una ventina delle vittime piemontesi ha perso la vita durante gli spostamenti, un fenomeno che comprende il tragitto tra casa e lavoro ma che investe anche chi guida per ragioni professionali. A livello nazionale, gli infortuni denunciati nel percorso casa-lavoro sono saliti a 75.966, con un incremento del 6,1%.

Crescono le malattie professionali

Non ci sono soltanto gli incidenti. In Piemonte aumentano anche le denunce di malattia professionale, circa 1.600 nei primi nove mesi dell’anno. Le patologie più diffuse riguardano l’apparato muscolo-scheletrico, con disturbi collegati ai movimenti ripetitivi, alla movimentazione dei carichi e alle posture prolungate. Tra i settori interessati figurano la logistica, la sanità, l'artigianato e le piccole imprese. In diminuzione, invece, le denunce relative ai tumori professionali.

Il fenomeno è in espansione anche nel resto del Paese: 83.335 denunce, il 16,3% in più rispetto al 2025. Un andamento che affianca agli incidenti immediati il problema delle conseguenze prodotte da anni di esposizione ai rischi lavorativi.

45 milioni per la prevenzione

Sul fronte degli interventi, l’Inail mette a disposizione delle imprese piemontesi oltre 45 milioni di euro attraverso i propri bandi e annuncia nuove iniziative dedicate alla sicurezza stradale nel 2027.

Intanto, il protocollo sottoscritto con i patronati punta a semplificare le procedure, accelerare l’erogazione delle prestazioni e migliorare l’assistenza ai lavoratori infortunati o colpiti da patologie professionali. Tra gli strumenti previsti figurano le collegiali mediche da remoto, la formazione congiunta e un tavolo tecnico permanente. L’intesa, accolta favorevolmente dai rappresentanti dei patronati, riguarda anche il reinserimento lavorativo.

Lanza parla di un ulteriore passo avanti nella collaborazione istituzionale. Ma mentre si rafforzano gli strumenti di tutela e si finanzia la prevenzione, il numero delle vittime continua ad aumentare. E in Piemonte più rapidamente che nel resto del Paese.