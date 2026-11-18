In Piemonte per lavoro e formazione risorse a chi porta risultati

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il nuovo atto di indirizzo per il triennio 2027-2029 , che segna il passaggio dalla stagione del programma Gol a un modello profondamente rinnovato. L'obiettivo è rendere più efficaci gli interventi per l'occupazione e semplificare le procedure senza ridurre le garanzie, in modo tale da valorizzare chi riesce concretamente ad accompagnare le persone verso il lavoro. La delibera garantisce già una copertura di 151 milioni di euro attraverso il Fondo sociale europeo Plus, finanziando integralmente il 2027 e il 2028 e una prima quota del 2029, con la possibilità di integrare successivamente le risorse rimanenti. La novità principale riguarda il superamento dei tradizionali bandi a progetto. Gli operatori accreditati lo saranno per tre anni, senza graduatoria, e potranno aderire a un sistema fondato su requisiti prestabiliti e criteri trasparenti. Le risorse saranno assegnate sulla base di parametri oggettivi, come la capacità di utilizzare i finanziamenti e i risultati delle attività svolte. Dal 2028 entreranno nella valutazione anche gli esiti occupazionali, tenendo conto delle condizioni di partenza delle persone accompagnate. Cambia anche il rapporto tra formazione e lavoro: saranno infatti i Centri per l'impiego a individuare, attraverso la profilazione, il percorso più adeguato che potrà spaziare dal reinserimento lavorativo immediato all'aggiornamento delle competenze, dalla riqualificazione professionale agli interventi per le persone più fragili, fino alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali. "I buoni servizi lavoro sosterranno progetti con percorsi appositi ritagliati su misura per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro con il bisogno di essere indirizzati alle mansioni più richieste dalle aziende, per i dipendenti che escono dai licenziamenti collettivi per trovare una ricollocazione collettiva senza disperdere professionalità, per gli inattivi che restano esclusi dal mercato del lavoro per qualche particolare fragilità e meritano un'occasione per far valere il proprio potenziale. Si tratta di una misura di estremo valore sociale, che valorizzerà il ruolo dei centri per l'impiego sul territorio come porte di accesso al mondo del lavoro in sinergia con gli operatori accreditati e i servizi socio assistenziali dei comuni per mettere al centro la persona e rimuovere gli ostacoli all'attivazione" afferma il vicepresidente e assessore al Lavoro, Maurizio Marrone . "La Regione Piemonte sceglie di guardare al post con coraggio. Con questa riforma compiamo un passo importante verso un sistema formativo sempre più vicino alle persone e alle reali esigenze del mondo del lavoro. Il nostro obiettivo non è semplicemente finanziare corsi, ma offrire a ogni persona gli strumenti necessari per trovare un'occupazione, migliorare la propria posizione lavorativa o rimettersi in gioco" afferma Daniela Cameroni , assessore alla Formazione della Regione Piemonte.