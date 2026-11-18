ALTA TENSIONE

Askatasuna, il pm smonta l'alibi del "conflitto a bassa intensità"

Chiesti due anni di sorveglianza speciale e il divieto di dimora a Torino e in Val di Susa per uno dei leader del centro sociale. Il magistrato richiama i poliziotti aggrediti, il blindato incendiato e le devastazioni nei cantieri Tav. I procedimenti sull'area antagonista

Un poliziotto preso a martellate, un altro rimasto intrappolato in un mezzo dato alle fiamme, cantieri devastati e danni milionari. Chiamarlo “conflitto a bassa intensità” significa, secondo la Procura di Torino, ridimensionare la gravità di una violenza che da anni accompagna le manifestazioni dell’area antagonista. A mettere in discussione questa rappresentazione è stato oggi il pubblico ministero Davide Pretti, intervenuto in tribunale per chiedere, tra le altre misure, due anni di sorveglianza speciale nei confronti di Stefano Millesimo, 27 anni, considerato uno degli esponenti di primo piano di Askatasuna.

«Si sente spesso parlare di conflitto a bassa intensità. Non è così. Sono fatti gravi», ha scandito il magistrato, richiamando gli episodi più violenti degli ultimi mesi. Un intervento che arriva mentre si moltiplicano le iniziative giudiziarie nei confronti dei militanti dell’autonomia torinese e del movimento No Tav.

Due anni di sorveglianza speciale

La richiesta avanzata dalla Procura prevede, oltre alla sorveglianza speciale per due anni, il divieto di dimora a Torino e nei comuni della Valle di Susa interessati dai cantieri della Torino-Lione. A queste limitazioni dovrebbero aggiungersi le prescrizioni ordinarie, tra cui l’obbligo di rispondere alle convocazioni della polizia e il divieto di frequentare persone condannate.

«Non chiedo che gli sia impedito di svolgere attività politica», ha precisato Pretti. L’obiettivo, sostiene, è evitare che Millesimo, in quanto figura di riferimento del collettivo, partecipi a quelle manifestazioni violente che nel capoluogo piemontese sono diventate «ormai una costante». Si tratta di una misura di prevenzione, distinta da una condanna penale e subordinata alla decisione del tribunale. Millesimo è già finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell'inchiesta sugli scontri del 31 gennaio scorso.

Dal poliziotto pestato al blindato incendiato

È proprio a quella giornata che il pm ha dedicato il passaggio più duro della sua requisitoria. Durante il corteo nazionale organizzato contro lo sgombero di Askatasuna, avvenuto il 18 dicembre 2025, un agente venne accerchiato, privato del casco e dello scudo e colpito con calci e martellate. Un altro rimase all’interno di una camionetta della polizia incendiata dagli antagonisti.

«Penso che tutti abbiamo negli occhi le immagini del poliziotto preso a martellate», ha osservato Pretti. Quanto al mezzo incendiato, il magistrato ha ricordato che un gip ha ravvisato nell'episodio gli estremi del tentato omicidio, contestazione che resta naturalmente da accertare nel processo. Per gli scontri del 31 gennaio, il 5 novembre sono state eseguite 16 misure cautelari, a fronte delle 19 inizialmente richieste. Secondo il bilancio delle autorità, i feriti tra le forze dell’ordine furono 103.

Chiomonte, il precedente di luglio

Il magistrato ha richiamato anche le devastazioni del 25 luglio, quando durante la mobilitazione No Tav collegata al Festival Alta Felicità gruppi di antagonisti assaltarono contemporaneamente diversi cantieri della Torino-Lione. La situazione più grave si verificò a Chiomonte, dove vennero distrutti uffici, attrezzature, veicoli e impianti di sorveglianza. Telt stimò inizialmente un milione di euro di danni nel solo cantiere, mentre il direttore generale della società, Maurizio Bufalini, parlò del peggior attacco dal 2011.

È anche su questa successione di episodi che la Procura fonda la propria valutazione della pericolosità delle iniziative violente, distinguendole dall’esercizio del diritto di manifestare.

Altre 15 misure per il corteo di dicembre

Intanto, un altro fascicolo riguarda gli incidenti del 20 dicembre 2025, appena due giorni dopo lo sgombero di Askatasuna. La Procura ha chiesto 15 misure cautelari e restrittive, nessuna delle quali prevede il carcere, per altrettanti indagati dell’area antagonista.

Alla manifestazione parteciparono circa cinquemila persone. Gli scontri scoppiarono quando alcune centinaia di dimostranti tentarono di raggiungere l'edificio di corso Regina Margherita 47, già occupato dal centro sociale. Il bilancio fu di undici agenti feriti. Gli interrogatori preventivi si sono svolti nei giorni scorsi e ora spetta al gip decidere sulle richieste.

12 condanne chieste per le azioni No Tav

Un ulteriore procedimento, originato da uno stralcio della maxi inchiesta Sovrano, riguarda invece le manifestazioni contro i cantieri dell’alta velocità del 2020 e 2021. Ieri la pm Manuela Pedrotta ha chiesto dodici condanne, con pene comprese tra otto e diciannove mesi di reclusione. Fra gli imputati figurano Giorgio Rossetto e Andrea Bonadonna, due figure storiche dell’Autonomia torinese. Per l’accusa si trattò di «azioni violente perfettamente organizzate».

Procedimenti diversi, fatti avvenuti in anni differenti e responsabilità ancora da accertare. Ma nelle aule giudiziarie torinesi si sta consumando anche un confronto sulla natura della violenza politica. La linea espressa oggi da Pretti è netta: il diritto di protestare non può trasformarsi in una giustificazione per incendiare mezzi delle forze dell’ordine, aggredire agenti o devastare cantieri. E neppure l’abitudine a episodi del genere può renderli meno gravi.