SANITÀ

Farmaci, un conto da 38 miliardi.

Il Piemonte sfora di 310 milioni

In Italia quasi 25 miliardi di spesa pubblica, cui si aggiungono 13,4 miliardi pagati dai cittadini. A pesare sui conti regionali sono soprattutto gli acquisti diretti, destinati in larga parte agli ospedali. Il Pd chiede chiarimenti sui rimborsi delle aziende farmaceutiche

Continua a crescere la spesa farmaceutica, che nel 2025 è costata alle casse pubbliche quasi 25 miliardi di euro, arrivando a pesare per il 18,43% sul Fondo sanitario nazionale, contro il 17,79% dell'anno precedente. Uno sforamento dei limiti fissati dalla legge che, a livello nazionale, supera i 4,2 miliardi. E il Piemonte, pur mantenendosi al di sotto della media italiana, non fa eccezione: la spesa complessiva regionale ha raggiunto 1 miliardo e 719 milioni, superando di 206,6 milioni le risorse previste.

A livello nazionale, per i medicinali erogati attraverso le farmacie territoriali – la cosiddetta spesa convenzionata – sono stati spesi 8.515,3 milioni di euro, con un aumento di circa 390 milioni (+4,8%) rispetto al 2024. A crescere è soprattutto il costo dei medicinali, visto che il numero delle ricette, circa 575,7 milioni, è rimasto sostanzialmente invariato.

Ancora più pesante il conto degli acquisti diretti, in larga parte riferibili alle forniture ospedaliere e ai farmaci distribuiti direttamente dalle strutture sanitarie. Una voce che, secondo i criteri di calcolo utilizzati dall’Aifa, supera i 16 miliardi di euro, con uno sforamento del relativo tetto di oltre 4,7 miliardi.

Tredici miliardi dalle tasche degli italiani

Al conto pubblico si affianca quello pagato direttamente dai cittadini per acquistare medicinali: 13,44 miliardi di euro, con un aumento del 5,3% rispetto all’anno precedente, equivalente a circa 670 milioni. Nel 2016 questa voce ammontava a 8,29 miliardi: in nove anni è dunque cresciuta di oltre 5 miliardi. E si tratta di una stima per difetto, dal momento che non tutti gli acquisti effettuati privatamente vengono registrati attraverso il sistema della tessera sanitaria.

Una spesa che grava sui bilanci di molte famiglie, mentre sul versante pubblico il costo dei medicinali continua a rappresentare una delle voci più problematiche per i conti delle Regioni, come emerge anche dal recente monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

Leggi qui il Monitoraggio

I tetti dell’Aifa e gli sforamenti

A fornire un quadro dettagliato è il Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale, pubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e riferito al 2025. Il documento permette di verificare quali Regioni abbiano rispettato i due principali limiti previsti: il 6,80% del fabbisogno sanitario per la spesa convenzionata e l'8,30% per gli acquisti diretti, al netto dei gas medicinali, ai quali è riservato un ulteriore 0,20%.

Sul primo fronte, a fronte di un incremento nazionale del 4,8%, il Piemonte registra una crescita ancora più sostenuta, pari al 5,2%. La spesa netta passa, infatti, dai 558,3 milioni del 2024 ai 587,4 milioni del 2025. L’aumento assume ancora maggiore rilievo considerando che il numero delle ricette in Piemonte è rimasto pressoché stabile: 39,5 milioni, appena lo 0,1% in più rispetto all’anno precedente. Le dosi giornaliere dispensate sono invece aumentate dell’1,2%. Insomma, il denaro speso cresce assai più delle prescrizioni.

Nonostante questo, il sistema sanitario piemontese rimane entro il limite previsto per la convenzionata, con un’incidenza del 5,74%, contro il 5,62% del 2024. Il margine rispetto al tetto del 6,80% è ancora di 104,5 milioni. Una soglia che viene invece superata da otto Regioni, tra cui la Lombardia, che con il 7,42% rappresenta l’unico caso di sforamento nel Nord del Paese.

Piemonte, 310 milioni oltre il limite

Se per i medicinali distribuiti attraverso le farmacie territoriali il Piemonte mantiene i conti entro i parametri, ben diversa è la situazione sul versante degli acquisti diretti, dove si concentra soprattutto la spesa ospedaliera. A fronte di un tetto di 820,7 milioni di euro, nel 2025 la Regione ha registrato una spesa, al netto dei rimborsi e delle quote coperte dal fondo per i farmaci innovativi, di 1 miliardo e 130,6 milioni, superando il limite di quasi 310 milioni.

Uno scostamento consistente, che conferma una situazione già critica nell’anno precedente. Nel 2024, infatti, l’incidenza di questa voce sul fabbisogno sanitario era stata dell’11,46%, sostanzialmente identica all’11,44% registrato nel 2025. In entrambi i casi, ben oltre il limite dell’8,30%.

Il Piemonte si colloca comunque al di sotto della media nazionale, che per gli acquisti diretti raggiunge l’11,82%. Ma il confronto con le altre Regioni del Nord mostra differenze significative: la Lombardia si ferma al 10,05% e il Veneto al 10,89%, mentre l’Emilia-Romagna arriva al 12,96% e il Friuli-Venezia Giulia al 13,29%.

La spesa complessiva sale a 1,72 miliardi

Sommando le diverse componenti secondo i criteri utilizzati dall’Aifa, il conto farmaceutico piemontese raggiunge 1 miliardo e 719,4 milioni di euro, contro un limite complessivo di 1 miliardo e 512,8 milioni. Lo sforamento è dunque di 206,6 milioni, con un’incidenza sul fondo sanitario regionale del 17,39%, in leggero aumento rispetto al 17,29% del 2024. Il dato resta inferiore alla media nazionale del 18,43%, ma conferma come il rispetto del tetto per i medicinali distribuiti dalle farmacie non sia sufficiente a compensare gli eccessi di spesa sugli acquisti diretti.

Va precisato che il superamento dei tetti farmaceutici non equivale automaticamente a un disavanzo di bilancio della Regione. Resta però un indicatore significativo della pressione esercitata dai medicinali sulle risorse disponibili per il sistema sanitario.

Il Pd chiede dati sui rimborsi

A rendere ancora più delicata la questione sono i meccanismi di payback, attraverso i quali le aziende farmaceutiche restituiscono una parte delle somme alle Regioni. Secondo i dati dell’Aifa, nel 2025 al Piemonte sono stati versati 58,8 milioni di euro, di cui 20,1 milioni riferiti alla spesa convenzionata e 38,7 milioni agli acquisti diretti. Importi già considerati, secondo le rispettive regole contabili, nel calcolo della spesa soggetta ai tetti.

Su queste risorse, e soprattutto sul loro effettivo utilizzo, il Pd intende chiedere chiarimenti. Il vicepresidente della IV Commissione di Palazzo Lascaris, Daniele Valle, annuncia la richiesta di dati ancora più dettagliati e spiegazioni alla giunta di Alberto Cirio e, in particolare, all’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

Un allarme che viene da lontano

Lo sforamento del tetto per gli acquisti diretti, problema che riguarda numerose Regioni e non soltanto il Piemonte, si trascina ormai da anni. Basti ricordare quanto accaduto alla Città della Salute di Torino, la più grande azienda ospedaliera piemontese, dove già nel 2024 erano scattati gli allarmi: a fronte di una previsione di spesa farmaceutica di 144 milioni di euro, il conto era salito fino a 162 milioni.

E la tendenza non sembra essersi esaurita. L’incremento complessivo della spesa sanitaria piemontese, pari a 135,5 milioni di euro nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, rilevato dagli uffici regionali del Grattacielo Piemonte, comprende infatti anche una componente significativa riconducibile proprio ai farmaci.

Un capitolo di spesa che continua a dilatarsi, mentre la Regione è impegnata a contenere i costi della sanità e a trovare le risorse necessarie per mantenere i servizi. Con un dato che più di altri dovrebbe far riflettere: in Piemonte, per i soli acquisti diretti di medicinali, ogni anno si spende oltre un terzo in più rispetto al limite previsto.