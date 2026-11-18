Istat, aumentano gli incidenti stradali e i feriti ma calano i morti

Incidenti stradali in aumento, ma diminuiscono i morti. E' quanto emerge dalle stime preliminari dell'Istat . Nel semestre gennaio-giugno 2026 si registra, rispetto allo stesso periodo del 2025, un aumento sia del numero di incidenti con lesioni a persone (89.754; +7,5%) sia dei feriti (120.824; +7,7%) e una diminuzione delle vittime entro il trentesimo giorno (1.297; -3,1%). Nel confronto con il primo semestre del 2019, anno di riferimento del programma europeo Road Safety Policy Framework 2021-2030, che prevede entro il 2030 la riduzione del 50% del numero di vittime e feriti gravi sulle strade, si registra un aumento degli incidenti stradali (+7,3%) e dei feriti (+3,3%), a fronte di una diminuzione dei decessi (-15,5%). Quest'ultimo dato, sottolinea l'Istat, rappresenta un segnale positivo nel percorso verso il raggiungimento del target fissato per il 2030, evidenziando tuttavia la necessità di proseguire e rafforzare gli interventi per la sicurezza stradale. Rispetto al primo semestre del 2025, nel 2026 le vittime aumentano sulle autostrade (+1,3%), a fronte della diminuzione che si osserva per il numero di vittime sulle strade urbane (-5,1%) e su quelle extraurbane (-2,1%). Tuttavia, il numero di vittime sulle autostrade risulta inferiore del 18,6% a quello dei primi sei mesi del 2019, una diminuzione più marcata rispetto a quella registrata per le strade extraurbane (-14,5%) e per quelle urbane (-15,7%). Tra gennaio e giugno 2026, secondo le stime preli-minari ACI-Istat diffuse oggi, in Italia si sono verificati 89.754 incidenti con le-sioni (+7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025), con 120.824 feriti (+7,7%) e 1.297 decessi (-3,1%). In media, dunque, ogni giorno 496 incidenti, 668 feriti e oltre 7 vittime. "Un quadro che, in linea con il trend del recente passato - commenta il presidente dell'Aci, Geronimo La Russa - indica fortunatamente un calo delle vittime. Aumentano, però, gli incidenti e i feriti. È, dunque, fondamentale proseguire nel no-stro percorso mirato a favorire il cambiamento dei comportamenti". "Comportamenti - aggiunge La Russa - che possono mutare soprattutto affermando i principi dell'educazione stradale, a partire dai più giovani. Non a caso, Aci in questi giorni è presente, al fianco del ministero dell'Istruzione e del Merito, al 'Salone Nazionale dello Studente e del Prof' di Roma con propri spazi dedicati al rispetto delle regole, alla prevenzione delle dipendenze e al contrasto delle distrazioni, in primis quelle provocate dall'uso del telefonino. Un'attività, la nostra, che fa seguito a quanto già avvenuto, sempre per lo stesso evento, un mese fa a Milano".