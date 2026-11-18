Domani torna maltempo al Centro-Nord

Nuova giornata di maltempo domani al Centro-Nord e sul Tirreno, poi un miglioramento generale venerdì e sabato, con temperature sempre superiori alla norma: sono le previsioni per i prossimi giorni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. Se la giornata odierna sarà caratterizzata da una temporanea attenuazione dei fenomeni con condizioni più asciutte su gran parte del Centro-Nord, domani è in arrivo una nuova perturbazione Nord, al Centro, sulla Campania, sulla Sardegna e localmente sulla Calabria tirrenica, con piogge diffuse in particolare sui rilievi settentrionali toscani e appenninici. Sulla Valle d'Aosta cadrà neve oltre i 1800-2000 metri con 25-40 cm, ancora assente sugli Appennini. Il Libeccio soffierà ancora forte con raffiche di burrasca di 65-85 km/h, mantenendo agitati i mari occidentali con onde di 2,5-4 metri e mareggiate sulle coste esposte. Venerdì 20 novembre si registrerà un generale miglioramento con cieli poco nuvolosi quasi ovunque, salvo un tempo a tratti instabile con residui piovaschi su Valle d'Aosta e basso Tirreno e deboli nevicate oltre i 1600-1800 metri sulle Alpi. Il miglioramento proseguirà fino a sabato e domenica, secondo le prime indicazioni, un nuovo impulso atlantico porterà tempo instabile su gran parte del Paese. Nel dettaglio: Mercoledì 18. Al Nord: ampie schiarite, salvo nevicate sulla Valle d'Aosta occidentale oltre i 1700 metri con 15-25 cm; massime di 12-16°C. Al Centro: cieli poco nuvolosi; venti di burrasca di Libeccio, mareggiate sulle coste esposte e massime di 17-21°C. Al Sud e sulle Isole: tempo a tratti instabile sul basso Tirreno; massime di 21-25°C. Giovedì 19. Al Nord: tempo molto perturbato con piogge diffuse; neve oltre i 1800-2000 metri sulla Valle d'Aosta con 25-40 cm e massime di 12-15°C. Al Centro: piogge diffuse in particolare sui rilievi; burrasca di Libeccio, mari agitati e massime di 16-20°C. Al Sud e sulle Isole: piogge diffuse su Sardegna, Campania e Calabria tirrenica; massime di 21-23°C sull'isola sarda e 25-26°C con punte di 27°C sul territorio siciliano. Venerdì 20. Al Nord: cieli poco nuvolosi, salvo deboli nevicate sulla Valle d'Aosta oltre i 1600-1800 metri; massime di 11-15°C. Al Centro: ampie schiarite ovunque; venti occidentali fino a 50-65 km/h e massime di 15-18°C. Al Sud e sulle Isole: tempo a tratti instabile con residui piovaschi sul basso Tirreno, ampie schiarite sulle restanti aree; massime di 18-23°C.