Piemonte, insediata prima cabina di regia contro il caporalato

Si è insediato oggi al Grattacielo della Regione Piemonte a Torino il primo tavolo regionale contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato. Convocato dalla Regione, vi hanno preso parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle categorie datoriali, Cigl, Cisl, Uil, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Legacoop, Confcooperative, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, e Ance. "Tutti i partecipanti - sottolinea l'assessore alla Sicurezza e all'Immigrazione Enrico Bussalino - hanno apprezzato l'istituzione di questo tavolo come strumento per coordinare le diverse attività territoriali e raccogliere suggerimenti e istanze da sindacati, imprese e associazioni di categoria. Il Piemonte è già capofila del progetto multi-regionale Common Ground 2 in materia: con questo tavolo vogliamo dare continuità al lavoro svolto finora e proseguire in modo coordinato". Attualmente il Piemonte è impegnato come coordinatore del Nord Italia nella seconda edizione del progetto Common Ground, avviato ad aprile 2026 per la durata di 30 mesi e finanziato con fondi europei e statali. L'obiettivo è favorire l'emersione del lavoro irregolare e fornire assistenza legale e percorsi di protezione alle vittime. Il progetto lavora anche in ottica preventiva, sviluppando azioni di sensibilizzazione e di coordinamento tra istituzioni.