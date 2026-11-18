VERSO IL 2027

Saracco innova, Garibaldi se ne va. Lo Russo s'inventa pure startupper

Il sindaco lancia un'agenzia per coordinare istituzioni, atenei e imprese. La proposta arriva a una settimana dalla candidatura dell'ex rettore. Intanto Alleanza per Torino cambia presidente, rinuncia alle ambizioni elettorali e si congeda con le periferie

Per la campagna elettorale Stefano Lo Russo indossa i panni dello startupper, provando a inventarsi una nuova impresa: Torino 2040. Non una startup tecnologica, ma un’agenzia per lo sviluppo, con il compito di mettere ordine nell’ecosistema dell’innovazione cittadina, coordinando istituzioni, università, fondazioni bancarie e imprese. L’obiettivo è trasformare una galassia di iniziative, strutture e competenze in un sistema capace di produrre crescita, investimenti e occupazione. Perché, come osserva il sindaco, a Torino ci sono ben 31 incubatori di startup: «Sono troppi per Torino, non siamo a San Francisco».

La proposta arriva al termine della presentazione del terzo Libro Bianco di Alleanza per Torino, dedicato proprio all’innovazione. Ma, al di là del documento, il vero annuncio politico della giornata è quello del primo cittadino, che prova a spostare il ragionamento dal censimento delle risorse esistenti alla costruzione di una regia per il futuro. L’orizzonte è il 2040, con una prima fase di lavoro destinata a individuare obiettivi, priorità e soggetti da coinvolgere.

Modello culturale

L’idea è far sedere allo stesso tavolo Comune, Regione, fondazioni bancarie, Università e Politecnico, coinvolgendo anche la Camera di Commercio. Non si partirebbe necessariamente dalla costituzione di un nuovo ente: prima una segreteria tecnica, poi la valutazione sull’eventuale creazione di un soggetto giuridico pubblico o a partecipazione pubblica. Il modello evocato è quello di Torino Capitale europea della cultura, con istituzioni e soggetti diversi chiamati a collaborare attorno a un progetto condiviso.

Una mossa che arriva a una settimana dall’autocandidatura dell’ex rettore Guido Saracco, che ha indicato proprio nell’innovazione, e in particolare nell’intelligenza artificiale, uno dei motori della trasformazione di Torino. Il tema è lo stesso: come costruire una nuova prospettiva economica per la città, valorizzandone il patrimonio scientifico e industriale. Lo Russo prova a rispondere traducendo quella prospettiva in una proposta organizzativa e istituzionale. Se sia un progetto destinato a prendere forma o l’ennesima boutade elettorale lo capiremo soltanto dopo le urne. Sempre che l’attuale inquilino del piano nobile di Palazzo Civico riesca a conservare le chiavi.

Alleanza cambia presidente

La giornata segna anche un cambio al vertice di Alleanza per Torino. Pietro Garibaldi lascia la presidenza dopo la recente nomina alla guida della Fondazione Collegio Carlo Alberto. «Per ragioni di opportunità ho deciso di rassegnare le dimissioni dal movimento», ha spiegato, annunciando il passo indietro. Al suo posto è pronta a subentrare Marta Giaconi, docente di Diritto del lavoro all’Università di Milano-Bicocca.

L’associazione, rilanciata nell’aprile 2025, sembra aver definitivamente accantonato qualsiasi ambizione elettorale. Nessuna lista alle Comunali della primavera 2027, nessuna replica dell’esperienza che nel 1993 contribuì alla vittoria di Valentino Castellani contro Diego Novelli. L’Alleanza di oggi ha dimensioni e obiettivi diversi: un think tank civico e riformista che produce analisi e proposte, senza presentarsi agli elettori. Al di là delle intenzioni, un netto ridimensionamento.

I numeri dell’innovazione torinese

Il terzo contributo di Alleanza per Torino, coordinato dallo startupper (lui per davvero) Enrico De Maria, offre la fotografia da cui partire. Nel 2025 in città risultavano attive 665 startup e Pmi innovative, con circa 6.650 occupati diretti, di cui 6mila laureati. Una base significativa, sostenuta dalla presenza dei due atenei, da una solida tradizione manifatturiera e da competenze che spaziano dall’intelligenza artificiale alla robotica, dall’aerospazio alla mobilità, dai materiali avanzati alle scienze della vita.

Il problema è che Torino continua a scontare un divario rispetto ad alcune delle realtà europee più dinamiche. Il confronto con Lione, Monaco di Baviera e Barcellona evidenzia soprattutto una minore capacità di far crescere le imprese e attrarre investimenti. Per gli autori del documento, la questione non è tanto favorire la nascita di nuove startup, quanto accompagnarle nella fase successiva, quando devono consolidarsi, assumere personale, industrializzare i propri prodotti e conquistare i mercati internazionali. Ed è proprio su questo terreno che il sindaco prova a inserirsi, mettendoci sopra il cappello di Torino 2040.

Chiusura in periferia

Il prossimo appuntamento è già in calendario per l’inizio del 2027, con il quarto libro, dedicato alle periferie. «Sarà il più politico di tutti», anticipa il consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle, deus ex machina della campagna elettorale di Lo Russo e sponsor politico del think tank.

Alleanza per Torino non sarà sulla scheda elettorale e non potrà portare direttamente voti al sindaco. Può però quantomeno provare a portargli qualche idea. E con Torino 2040 Lo Russo sembra aver trovato, almeno per ora, quella da mettere in vetrina.