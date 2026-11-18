PALAZZO LASCARIS

Dietrofront di Riboldi, va in Aula (ma il giorno lo decide lui)

Dopo le polemiche sul caso Cirio commissario ad acta, l'assessore si prepara a riferire sui conti della sanità. Non martedì, come da tradizione, ma giovedì della settimana prossima. Nella maggioranza si temono nuovi scivoloni, mentre l’Omnibus resta al palo

Il sindaco della Sanità fa dietrofront. Dopo aver inizialmente lasciato intendere di non avere particolare intenzione di presentarsi in Consiglio regionale per fare chiarezza sulla situazione dei conti della sanità piemontese, Federico Riboldi ha cambiato idea. L’assessore alla Sanità della Giunta Cirio un’informativa la darà, ma quando decide lui: si farà giovedì prossimo, 26 novembre, perché il martedì, giorno tradizionalmente dedicato alle sedute del Consiglio regionale, Riboldi evidentemente ha altri impegni.

A quanto pare, le voci che ieri circolavano a Palazzo Lascaris, secondo cui non solo non aveva intenzione di presentarsi davanti all’Assemblea, ma qualcuno dei colleghi di maggioranza sperava non lo facesse, devono aver toccato qualche corda dell’orgoglio dell’assessore. La questione, però, è tutt’altro che archiviata, anzi. Il rischio paventato tra i banchi del centrodestra, ovvero che la sua comparsa in Aula finisca per riaccendere ulteriormente gli animi, resta: non sarebbe certo la prima volta che le sortite di Riboldi, anziché spegnere le polemiche, finissero per offrire nuovo materiale alle opposizioni.

Oscuro commissario

Del resto, la retromarcia di Riboldi arriva in un momento in cui la maggioranza avrebbe tutt’altro che bisogno di nuove complicazioni. La vicenda nasce dalla decisione del presidente Alberto Cirio di intervenire sui conti della sanità piemontese esercitando i poteri di commissario ad acta, senza che il Consiglio regionale ne fosse preventivamente informato.

Una circostanza che la Giunta ha cercato di ridimensionare, giocando sulla distinzione tra commissariamento dell’intero sistema sanitario e intervento sostitutivo limitato al ripiano del disavanzo. L’assessore al Bilancio Andrea Tronzano ha liquidato la questione con una formula perentoria: “Non c’è stato alcun commissariamento sui conti. Punto”. Formalmente il Piemonte non è commissariato nella sua sanità, ma il ricorso ai poteri sostitutivi previsti dalla legge 311 del 2004 è un fatto. E proprio questo è il nodo politico: perché il Consiglio non è stato informato di una procedura che riguarda direttamente la tenuta dei conti sanitari?

Il muro delle opposizioni

È su questo terreno che il centrosinistra ha deciso di alzare le barricate, con il Partito Democratico che nella seduta di ieri ha sollevato questioni pregiudiziali e presentato una richiesta di sospensiva sull’esame del disegno di legge 174, seguito dal resto delle forze di minoranza, contestando alla maggioranza una grave mancanza di trasparenza istituzionale.

Il provvedimento in questione, presentato il 14 ottobre, prevede all’articolo 1 l’iscrizione di oltre 23 milioni di euro nel bilancio 2026 per la copertura dello squilibrio sanitario. Una cifra che si aggiunge alla più ampia partita dei 209,8 milioni di euro utilizzati a maggio per ripianare il disavanzo del 2025. Il Movimento 5 Stelle, dal canto suo, ha evocato il rischio di un nuovo Piano di rientro, richiamando le proiezioni delle aziende sanitarie che indicherebbero un possibile disavanzo di circa 870 milioni per il 2026.

Ecco perché l’informativa di Riboldi potrebbe trasformarsi in un passaggio tutt’altro che agevole. Non basterà snocciolare qualche dato sulla crescita della spesa sanitaria o rivendicare gli investimenti della Regione. Quello che i critici vogliono sapere è quali siano le reali condizioni dei bilanci, che cosa sia emerso dai confronti con Roma e soprattutto quali contromisure intenda adottare la Giunta per scongiurare un nuovo Piano di rientro.

Omnibus al palo

Come se non bastasse, sullo sfondo continua a ristagnare anche l’altra grande partita politica di Palazzo Lascaris: la legge di riordino regionale, meglio conosciuta come Omnibus. Anche domani la I Commissione Bilancio non è stata convocata, e per riprendere l’esame del provvedimento bisognerà attendere, forse, martedì pomeriggio. Un’altra giornata persa, mentre il calendario si restringe e la maggioranza continua a fare i conti con una trattativa che sembra non trovare mai un punto di caduta.

Il suk, insomma, questa volta non ne vuole sapere di riaprire. Le mediazioni sono ancora in corso, gli equilibri da preservare non sono pochi e ogni tentativo di accelerazione rischia di riaprire vecchie e nuove rivendicazioni. In questo scenario, la maggioranza si trova a dover gestire contemporaneamente il braccio di ferro sulla sanità, l’ostruzionismo delle opposizioni e un Omnibus che procede con il freno a mano tirato.

L’appuntamento di giovedì 26 novembre potrebbe dunque diventare un banco di prova anche per la tenuta politica della coalizione: Riboldi avrà l’occasione di spiegare la propria versione dei fatti. Resta da capire se sceglierà la strada delle risposte circostanziate o quella, a lui politicamente più congeniale, della spacconeria.