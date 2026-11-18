ECONOMIA DOMESTICA

Iren, sciopero dopo dieci anni. Sindaci frenano sui dividendi

Il prossimo 4 dicembre astensione dal lavoro in tutto il gruppo indetta da tutte le sigle sindacali. Nel mirino carenze di organico, manutenzioni insufficienti ed esternalizzazioni. Ai vertici, intanto, compensi da capogiro. Tirati in ballo i soci pubblici

I conti continuano a sorridere, i lavoratori molto meno. E adesso per Iren arriva anche lo sciopero, proclamato per venerdì 4 dicembre dalle sette organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti del gruppo. Una mobilitazione che investe direttamente i vertici della multiutility, ma soprattutto mette di fronte alle proprie responsabilità i suoi maggiori azionisti pubblici: Stefano Lo Russo, Silvia Salis e Marco Massari, sindaci di Torino, Genova e Reggio Emilia.

Dopo averli incontrati, i sindacati annunciano che la protesta andrà avanti. E dal confronto emerge un’indicazione politicamente significativa: gli stessi primi cittadini, secondo quanto riferiscono le organizzazioni dei lavoratori, avrebbero convenuto sull’opportunità di contenere la crescita dei dividendi per garantire maggiori risorse alle infrastrutture. Un orientamento che stride con il nuovo piano industriale, appena approvato, nel quale Iren prevede cedole in aumento dell’8% annuo fino al 2027 e del 6% dal 2028 al 2030.

Per ritrovare una mobilitazione aziendale di dimensioni paragonabili bisogna tornare al 29 febbraio 2016, quando i dipendenti incrociarono le braccia in tutte le principali sedi del gruppo, da Torino a Genova, da Parma a Piacenza e Reggio Emilia. Già allora i sindacati denunciavano organici insufficienti, manutenzioni a rischio e relazioni industriali deteriorate. Quasi undici anni dopo, molte delle contestazioni sono le stesse.

Dalle proteste allo sciopero

L’escalation era stata anticipata dallo Spiffero già a settembre. Filctem e Fp Cgil, Femca, Flaei e Fit Cisl, Uiltec e Uiltrasporti contestano da mesi carenze di organico, manutenzioni insufficienti, carichi di lavoro crescenti e ricorso sempre più esteso agli appalti. Il tentativo di conciliazione al ministero del Lavoro, il 6 ottobre, è fallito. Dal 27 ottobre sono scattati il blocco delle relazioni industriali e le astensioni dagli straordinari.

Ora arriva la fermata del 4 dicembre. L’accusa è quella di una strategia aziendale eccessivamente orientata ai risultati finanziari, con gli investimenti sulle reti e le condizioni dei dipendenti relegati in secondo piano. Per le organizzazioni sindacali Iren rischia di trasformarsi sempre più in una stazione appaltante, perdendo competenze e capacità operative interne.

I numeri del colosso

Eppure i risultati economici non descrivono un'azienda in difficoltà. Nei primi nove mesi del 2026 Iren ha registrato 222 milioni di utile netto, in crescita dell’1,2%, e un margine operativo lordo di 1,027 miliardi. Gli investimenti tecnici sono saliti a 647 milioni, il 5,5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Cifre che impediscono di parlare genericamente di investimenti fermi. La questione riguarda piuttosto la loro adeguatezza rispetto alle condizioni delle infrastrutture e alle necessità dei servizi.

Intanto continua a salire l’indebitamento finanziario netto, arrivato a 4,416 miliardi, quasi 195 milioni in più rispetto a dicembre 2025. La società attribuisce l’incremento agli investimenti, ai dividendi, alla dinamica del capitale circolante e ad alcune partite regolatorie.

Il nuovo piano industriale promette 10,4 miliardi di investimenti fino al 2035, con 2,4 miliardi destinati al servizio idrico e 1,4 alle reti elettriche. Prevede anche 2.800 assunzioni nell’arco del decennio. Nei primi nove mesi di quest’anno, secondo l’azienda, sono già entrate oltre 350 persone a tempo indeterminato.

Sono impegni consistenti. Ma le proteste riguardano soprattutto ciò che manca oggi, nelle squadre operative e nella manutenzione quotidiana. E i blackout che hanno tormentato Torino durante l’estate costituiscono, agli occhi dei sindacati, la dimostrazione più evidente delle criticità denunciate.

La doppia parte dei sindaci

Qui la vicenda assume anche una dimensione politica. Torino, con circa il 19,1% del capitale, è ormai il primo azionista pubblico, davanti a Genova, attestata attorno al 18,8%. Lo Russo, Salis e Massari controllano attraverso il Patto di sindacato le principali leve della governance.

L’8 ottobre, riuniti a Palazzo Tursi, avevano espresso apprezzamento per i risultati semestrali del gruppo. Adesso, davanti alle rimostranze dei dipendenti, riconoscono la necessità di maggiori investimenti e di una politica dei dividendi più prudente. Il problema è che quei dividendi costituiscono una voce importante nei bilanci municipali. Nel solo 2026 al sistema pubblico torinese sono arrivati circa 35 milioni di euro. Rinunciare anche soltanto a una parte degli aumenti programmati significa dunque compiere una scelta concreta, non limitarsi a raccomandare una maggiore attenzione ai servizi.

Poltrone e stipendi d’oro

Sul tavolo resta poi la questione della governance, sulla quale abbiamo più volte acceso i riflettori. Il presidente Luca Dal Fabbro, l’amministratore delegato Gianluca Bufo e il vicepresidente Moris Ferretti guidano una struttura – di cui sono dipendenti – nella quale compensi e premi hanno raggiunto livelli assai generosi. Particolarmente delicata è la posizione di Ferretti, che ha responsabilità dirette sulle Risorse umane e sull'organizzazione aziendale, proprio gli ambiti sui quali si concentrano molte delle contestazioni.

Nel frattempo i soci pubblici continuano a ragionare sul riassetto dei poteri in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione nella primavera del 2028. Torino vuole far valere il proprio primato azionario, Genova non intende perdere influenza (e studia una contromossa) e Reggio Emilia difende il suo peso nella gestione.

Il 4 dicembre, però, a fermarsi saranno i lavoratori. E ai tre sindaci toccherà dimostrare di saper esercitare il ruolo di proprietari non soltanto quando si tratta di distribuire deleghe e nominare dirigenti, ma anche quando occorre decidere quanti soldi lasciare nelle reti anziché portarli nelle casse.