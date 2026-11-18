Pentenero (Pd), "Regione costruisca vera politica mobilità lavoratori"

"Esprimiamo piena condivisione per le criticità e le proposte presentate, oggi, dal Coordinamento pendolari Torino-Milano che non ha chiesto assistenzialismo, ma assistenza. Quella dei pendolari tra Torino e Milano non è una questione che riguarda soltanto il trasporto ferroviario: è un tema che coinvolge lavoro, sviluppo economico, attrattività territoriale e qualità della vita. Oggi migliaia di lavoratori e studenti scelgono di vivere in Piemonte e lavorare o studiare in Lombardia, contribuendo all'economia e alla tenuta demografica del nostro territorio". Lo affermano la presidente del gruppo Pd nel Consiglio regionale del Piemonte, Gianna Pentenero, la vicepresidente della Commissione Trasporti Nadia Conticelli e i consiglieri regionali Pd Alberto Avetta e Emanuela Verzella, dopo un'audizione del Comitato pendolari Torino-Milano in merito alle problematiche del servizio ferroviario ad alta velocità sulla tratta Torino-Milano. "Mentre aumenta l'importanza strategica di questo collegamento - aggiungono -, peggiorano le condizioni per chi lo utilizza ogni settimana. Dal report presentato dal Comitato, realizzato su un campione di 250 pendolari, emerge un quadro preoccupante: il 78% degli intervistati considera eccessivo il costo del viaggio e l'84% denuncia una grave carenza di treni e posti disponibili nelle fasce orarie più richieste. Negli ultimi sei anni il costo del carnet Torino-Milano è passato da 79 a 139 euro, con un incremento del 75,9%, mentre per molti lavoratori il costo per il trasporto supera il 15% del reddito netto mensile, con una spesa media di 228 euro al mese alla quale si aggiungono il Tpl e la benzina per raggiungere le stazioni. Un aumento che rischia di vanificare i benefici dello smart working e di penalizzare proprio chi sceglie di continuare a vivere in Piemonte" proseguono gli esponenti dem. "Alle difficoltà economiche si aggiungono quelle organizzative: nelle fasce di punta del mattino e della sera i posti risultano insufficienti, le prenotazioni diventano difficili da ottenere e i tempi complessivi di rientro possono superare le due ore. I pendolari non chiedono privilegi, ma servizi adeguati e tariffe sostenibili. È necessario riconoscere che la direttrice Torino-Milano rappresenta un'infrastruttura strategica per il Piemonte e va trattata come tale" dichiarano i consiglieri regionali del Gruppo Pd.