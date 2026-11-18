Pompeo (Pd), ritardi nei lavori per la Casa di Comunità di Venaria

"La Casa della Comunità di Venaria Reale è già operativa in via Don Sapino, ma resta aperta la questione della riqualificazione dell'immobile di via Silva, finanziata con i fondi del Pnrr. La Regione riconosce le difficoltà incontrate durante i lavori, senza però indicare una data precisa per la loro conclusione". Lo dicono la consigliera regionale Pd Laura Pompeo e la consigliera comunale Dem di Venaria Rosanna Schillaci. L'assessore Marco Gallo, per conto del collega alla Sanità Federico Riboldi, sottolineano, ha spiegato che i ritardi sono riconducibili a criticità legate alle imprese incaricate, oltre che alle prescrizioni della Soprintendenza. Per accelerare il cantiere è stato incrementato il personale impiegato, mentre la giunta ha assicurato che i servizi sono regolarmente garantiti nella sede di via Don Sapino 152. "Prendiamo atto - rimarcano Pompeo e Schillaci - dei chiarimenti e della continuità dell'assistenza, ma resta il problema di un progetto che ha accumulato ritardi e costi aggiuntivi".