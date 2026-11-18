Piemonte, in commissione oltre due milioni per la montagna

Via libera oggi in Commissione del Consiglio regionale del Piemonte a due provvedimenti riguardanti i territori montani e collinari piemontesi. Il primo, illustrato dall'assessore alla Montagna Marco Gallo, riguarda la valorizzazione dei 14 Gruppi di azione locale (Gal). L'obiettivo è consolidare oltre vent'anni di esperienza, riconoscendo ai partenariati pubblico-privati - che riuniscono Comuni, imprese e associazioni - un ruolo strutturale nelle politiche regionali di contrasto allo spopolamento. Il secondo è il Programma annuale di attuazione per la montagna 2026, che ha una dotazione finanziaria di 2 milioni e 139.554 euro a valere sul Fondo regionale per la montagna, destinati a finanziare i progetti presentati dalle Unioni montane. Anche questo provvedimento, punta a contrastare lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione, oltre a sostenere i servizi essenziali, migliorare collegamenti e infrastrutture, valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche, sostenere le attività economiche, promuovere i prodotti tipici e del turismo, tutelare la biodiversità e la prevenire i rischi naturali.