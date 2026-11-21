VERSO IL VOTO

Rossomando sogna il Grattacielo,

Avs si mette di traverso al Pd

La vicepresidente del Senato tra i favoriti per la successione a Cirio. Ma la partita Ã¨ affollata: in corsa anche Laus, Valle, Rossi e Piastra. I rossoverdi reclamano maggiore peso nella coalizione e potrebbero calare la carta Airaudo. Sullo sfondo l'ipotesi civica

Sulla carta mancherebbero ancora tre anni. Eppure, il dopo Alberto Cirio è già un tema che circola con insistenza nei conciliaboli dei partiti. La legislatura regionale scade nel 2029, ma potrebbe chiudersi molto prima. A rendere lo scenario piuttosto verosimile sono le ambizioni mai troppo celate del governatore che non ha mai nascosto di guardare a Roma in vista delle Politiche del 2027. Tutto dipenderà dagli equilibri politici nazionali, dall’esito delle prossime elezioni e dagli incarichi che il centrodestra sarà in grado di conquistare. Se i piani romani dovessero naufragare, il presidente potrebbe tranquillamente rimanere al quarantesimo piano del Grattacielo Piemonte. Ma se Cirio dovesse fare le valigie, il centrosinistra avrebbe un problema da risolvere: individuare per tempo un candidato in grado di riconquistare la Regione.

Ecco perché, dietro le dichiarazioni di circostanza secondo cui «prima delle Politiche non si decide nulla», il toto-candidati è già partito. Anche perché le elezioni politiche, con la prospettiva di un possibile election day in primavera, non sembrano più così lontane. E le candidature per il Parlamento potrebbero diventare il primo tassello di una partita molto più ampia, nella quale le ambizioni personali si intrecciano con gli equilibri interni al Partito Democratico e con le rivendicazioni degli alleati.

Due strade opposte per il Pd

Il primo nome che circola con insistenza è quello di Anna Rossomando. Avvocata torinese, vicepresidente del Senato e parlamentare al quarto mandato tra Camera e Senato, rappresenterebbe una candidatura di peso istituzionale. La sua collocazione politica è quella della sinistra del Partito Democratico, nell’area vicina ad Andrea Orlando e, di conseguenza, alla segretaria Elly Schlein. Un profilo che avrebbe parecchie carte da giocare in una trattativa nazionale, soprattutto se il Nazareno decidesse di puntare su una figura riconoscibile, con esperienza parlamentare e un rapporto consolidato con i vertici romani.

Poiché le regole interne del Pd sul numero massimo di legislature renderebbero necessaria una deroga, Rossomando ha iniziato a guardarsi intorno, puntando a un posto nel Consiglio superiore della magistratura. Una partita nella quale potrebbe incrociare un altro torinese, il costituzionalista Enrico Grosso. Ma la prospettiva di lasciare Roma per provare a conquistare il Grattacielo resta sul tavolo. E non sarebbe una candidatura di ripiego: Rossomando avrebbe il profilo per rappresentare una scelta politica precisa, anche nei rapporti con il Movimento 5 Stelle.

Di tutt’altra natura sarebbe invece la possibile discesa in campo di Mauro Laus. Originario di Lavello, in Basilicata, ex Margherita, Laus è uno degli esponenti più riconoscibili dell’area riformista bonacciniana di Energia Popolare. Il suo punto di forza è il radicamento elettorale: viene considerato una macchina da consenso, capace di raccogliere preferenze e costruire relazioni sul territorio. In una competizione regionale, dove la conoscenza personale e la capacità di raccogliere voti possono fare la differenza, non è un dettaglio secondario.

La sua posizione è tornata a essere politicamente spendibile dopo l’archiviazione, nel luglio 2026, del procedimento legato alla cooperativa Rear. L’ipotesi più suggestiva, in questo senso, sarebbe uno scambio di posizioni con Daniele Valle: il consigliere regionale potrebbe approdare a Montecitorio, mentre Laus si giocherebbe la candidatura alla presidenza della Regione. Una soluzione che consentirebbe al Pd di sistemare due partite contemporaneamente, ma che non convince tutti. C’è chi la considera una polpetta avvelenata confezionata dai rivali interni: spedire Laus alla guida di una coalizione che potrebbe partire sfavorita significherebbe, secondo questa lettura, offrirgli una candidatura prestigiosa ma estremamente rischiosa, allontanandolo al tempo stesso dai centri decisionali del partito.

Il Parlamento come trampolino

Valle, dal canto suo, non ha mai abbandonato l’ambizione di guidare il centrosinistra piemontese. Nel 2024 era arrivato persino a preparare i manifesti per le primarie, immaginando una sfida con Chiara Gribaudo. Poi, di fronte alle indicazioni dei vertici nazionali e regionali, aveva fatto un passo indietro, lasciando spazio a Gianna Pentenero. Una rinuncia che non ha cancellato il progetto.

Oggi la priorità sembrerebbe essere il Parlamento, ma le due prospettive non sono necessariamente incompatibili. Anzi, un passaggio nella Capitale potrebbe rafforzarne il profilo in vista di una successiva candidatura regionale. Valle ha esperienza amministrativa, conosce gli equilibri di Palazzo Lascaris e può vantare un radicamento politico nel territorio torinese. Resta da capire se, questa volta, il gruppo dirigente sarebbe disposto a sostenerlo davvero o se prevarranno ancora altre logiche.

Un ragionamento simile riguarda Domenico Rossi, segretario regionale del Pd e consigliere a Palazzo Lascaris. Anche per lui il Parlamento rappresenta una prospettiva concreta, ma non necessariamente un punto d’arrivo. Anzi, potrebbe diventare il trampolino per una candidatura alla presidenza della Regione. Rossi viene da Novara e, in una regione dove il centrosinistra continua a mostrare una certa difficoltà a conquistare consenso al di fuori dell’area metropolitana torinese, un candidato proveniente dal Piemonte orientale potrebbe contribuire a riequilibrare la proposta politica.

C’è poi un elemento che rende Rossi una figura interessante: la sua capacità di rappresentare mondi differenti. Da una parte l’area riformista, dall’altra una storia di impegno nel mondo cattolico e dell’associazionismo, con una crescita politica legata anche all’esperienza di Libera. Una combinazione che renderebbe piuttosto ecumenica la sua candidatura, capace di tenere insieme Laus e don Ciotti.

Piastra rovente

Se con Rossi si guarda soprattutto alla possibilità di allargare il consenso fuori dal capoluogo, c’è chi ragiona esattamente al contrario: prima bisogna mettere in sicurezza le roccaforti, a cominciare dall’area metropolitana torinese. In questa prospettiva, il nome più interessante è quello di Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese e vicepresidente di Anci Piemonte.

La sua rielezione nel giugno 2024, con circa il 75% dei voti al primo turno, è stata un risultato di grande rilievo. Un consenso personale che la accredita come amministratrice capace di tenere insieme una coalizione ampia, nella quale convivono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Proprio quest’ultimo elemento non è affatto trascurabile, considerando quanto sia stato complicato trovare un’intesa tra dem e pentastellati in Piemonte.

Alle regionali del 2024, infatti, il Movimento 5 Stelle aveva scelto di non sostenere Pentenero, presentando una propria candidata, Sarah Disabato. E a Torino i rapporti tra i due partiti non sono stati molto più semplici, come dimostra il mancato appoggio (almeno finora) dei pentastellati alla ricandidatura di Stefano Lo Russo. Piastra, invece, ha dimostrato di poter governare con una maggioranza composita e di ottenere un consenso che va oltre il perimetro tradizionale del Pd.

Il suo limite, secondo alcuni osservatori interni al partito, sarebbe però proprio il rapporto con le strutture politiche: Piastra non sarebbe particolarmente incline a farsi dettare la linea dai vertici e alle logiche correntizie preferirebbe la propria autonomia decisionale. Per alcuni è un difetto, per altri potrebbe essere esattamente il valore aggiunto. In una competizione regionale, una candidata che non venga percepita come il prodotto di un accordo tra capicorrente potrebbe avere maggiore libertà di movimento.

Avs bussa alla porta

La partita, però, non riguarda soltanto il Partito Democratico. C’è un alleato che, dopo aver osservato i risultati ottenuti dal Movimento 5 Stelle in altre regioni, ritiene arrivato il momento di rivendicare maggiore spazio: Alleanza Verdi e Sinistra.

I pentastellati hanno conquistato la presidenza della Sardegna e quella della Campania, oltre ad aver presentato Pasquale Tridico in Calabria. Per i rossoverdi, dunque, la domanda è inevitabile: perché non dovrebbe arrivare anche il loro turno? E il Piemonte, dove Avs dispone di un bacino elettorale significativo, potrebbe rappresentare un’occasione.

Il nome che circola è quello di Giorgio Airaudo, già parlamentare e segretario della Cgil Piemonte ormai a fine mandato. La sua esperienza sindacale, il passato alla Fiom e la conoscenza del mondo industriale piemontese lo renderebbero un candidato con una forte identità politica e una riconoscibilità che non si esaurisce nell’elettorato tradizionale di Avs. Una sua eventuale candidatura avrebbe conseguenze anche sugli equilibri interni dei rossoverdi. Per Marco Grimaldi, vicepresidente del gruppo parlamentare di Avs alla Camera e riferimento politico della sinistra torinese, sarebbe un’arma a doppio taglio. Da una parte, il partito potrebbe ottenere una candidatura di prestigio e giocarsi concretamente la presidenza della Regione; dall’altra, l’arrivo di una personalità del calibro di Airaudo potrebbe ridimensionare il controllo politico che Grimaldi esercita oggi in maniera particolarmente incisiva sul territorio.

Il fascino del Mister X

Resta infine la carta che, a ogni tornata elettorale, torna puntualmente sul tavolo: il candidato civico. Una figura proveniente dal mondo accademico, dal sociale, dall’impresa o dall’associazionismo, capace di rappresentare un’alternativa ai professionisti della politica e di allargare il perimetro della coalizione.

Il centrosinistra potrebbe essere tentato da un profilo di questo genere, soprattutto se le trattative tra Pd, M5S e Avs dovessero trasformarsi in una difficile spartizione di candidature e incarichi. Un nome esterno potrebbe diventare la soluzione per evitare che una delle componenti si senta sconfitta prima ancora dell’inizio della campagna elettorale.

C’è però un nome che invita a riflettere. Il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, è stato indicato negli ambienti del centrodestra come possibile successore di Cirio. Ma non sarebbe certo il profilo giusto per il centrosinistra: oltre al suo percorso accademico, pesa la precedente esperienza amministrativa da sindaco di Livorno Ferraris alla guida di una coalizione di centrodestra. Anzi, proprio la sua figura rappresenta un motivo di riflessione per gli avversari. Non sono pochi quelli che, osservando il profilo del rettore, si lasciano andare a un’ammissione poco lusinghiera per il proprio schieramento: «Ce l’avessimo noi uno come Corgnati». Non resta che fare i conti con gli altri nomi. Del resto, la lista è bella lunga.