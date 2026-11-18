PALAZZO CIVICO

Tresso fa Più Uno con mister Fisco

L'assessore guida il partito di Ruffini e Gabrielli in Piemonte e lavora a una lista unica per le Comunali con Chiavarino, Apollonio e De Michele. Ma Torino Domani è in fermento: una parte guarda a Saracco, mentre crescono le tensioni sul futuro del gruppo civico

Un incarico di partito e, se i conti tornano, un posto garantito in Sala Rossa. Francesco Tresso, assessore all’Anagrafe del Comune di Torino, è il nuovo segretario regionale di Più Uno. Il partito fondato da Ernesto Maria Ruffini, il “Mister Fisco” ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha già arruolato il superpoliziotto Franco Gabrielli. Due nomi da prima pagina per un movimento che, anche in Piemonte, deve ancora strutturarsi.

L’obiettivo di Tresso è ora salire a bordo della lista unica a sostegno del sindaco Stefano Lo Russo. Un cantiere nel quale dovrebbero confluire i Civici al Centro dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, nel frattempo diventato coordinatore cittadino del Centro Democratico di Bruno Tabacci, che a sua volta ha aderito a Più Uno.

Tra i potenziali compagni di strada ci sono poi l’Alleanza dei Democratici di Pino De Michele, che custodisce il simbolo della storica Alleanza per Torino, quella che nel 1993 tirò la volata a Valentino Castellani nella conquista di Palazzo Civico, e Demos di Elena Apollonio. Ma da quelle parti sono in molti a non vedere di buon occhio un allargamento del genere. E così la lista unica, almeno per ora, somiglia più a una somma di sigle, ciascuna con il proprio timbro e il proprio spazio vitale da difendere.

Domani o mai più?

La vera incognita è Torino Domani. Si presenterà da sola o riuscirà a trovare un accordo? La base è in fermento. Molti preferirebbero appoggiare l’ex rettore del Politecnico Guido Saracco, che di quella lista avrebbe dovuto essere il leader, prima di tirarsi indietro, e che nel frattempo ha annunciato la propria candidatura a sindaco con Torino Innova.

Su questo punto Tresso ha già chiarito che, per quanto riguarda la sua lista, il civismo non coincide con il centrismo e che Torino Domani resta nell’area del centrosinistra. Una presa di posizione che complica ulteriormente la ricerca di una sintesi. Del resto, per chi non vuole seguire Tresso, l’alternativa ha già un nome e una lista. A complicare il quadro è lo stesso Tresso, che nell'annunciare la nomina rivendica l’ingresso dell’intera formazione civica nell’orbita di Ruffini e Gabrielli: «Siamo orgogliosi che Torino Domani entri a far parte della rete che ha in Ruffini e Gabrielli i suoi esponenti principali». Una dichiarazione che suona come un’adesione già decisa, mentre tra i sostenitori del gruppo non tutti sembrano intenzionati a seguirlo. Resta da capire se il passaggio sia stato condiviso oppure se il nuovo segretario regionale abbia deciso di parlare a nome di tutti.

Il resto è aritmetica. Se l’intesa sulla candidatura nella coalizione di Lo Russo andasse in porto, Tresso avrebbe la strada spianata verso un seggio nella prossima consiliatura. Intanto Tiziana Ciampolini un posto nella direzione nazionale di Più Uno lo ha già ottenuto. Lui segretario regionale, lei dirigente nazionale: ai vertici di Torino Domani le caselle sembrano già assegnate. Alla base resta il compito di decidere se seguirli, oppure imboccare la strada che porta a Saracco. Con le Comunali ormai alle porte, salvare capra e cavoli potrebbe diventare un’impresa.