SANITÃ€

Il Piemonte laurea 300 infermieri ma rischia di farseli "rubare"

A breve dalle universitÃ usciranno i neolaureati, ma non sono stati predisposti per tempo i concorsi. Altre Regioni sono pronte ad ingaggiarli anche con incentivi, cosÃ¬ come la sanitÃ privata. Delli Carri (Nursing Up): "Subito contratti per evitare di perderli"

Uscire dall’università e trovare le porte degli ospedali chiuse. È il rischio che corrono centinaia di futuri infermieri in Piemonte, che a breve avranno la laurea in mano senza che il sistema sanitario abbia predisposto concorsi per reclutarli, prima che lo facciano altre Regioni o che una parte di questi professionisti venga ingaggiata dalla sanità privata.

Un paradosso, quello che si prospetta, per un territorio le cui strutture ospedaliere e sanitarie soffrono da tempo una pesante carenza di infermieri e dove – ancor più paradossalmente – l’assessore alla Sanità Federico Riboldi si è prodotto in viaggi in terre lontane alla vana ricerca di queste figure professionali. Nel frattempo, gli atenei piemontesi stanno per laurearne alcune centinaia, senza che sia stato predisposto un meccanismo per offrire loro un impiego nella sanità regionale.

Trecento laureati, nessun concorso

Non aver programmato concorsi in concomitanza con l’uscita dalle università di un numero di neolaureati stimato tra i 250 e i 300 è qualcosa che sfugge alla logica, anche tenendo conto della sospensione delle assunzioni legata alla verifica sull’impiego delle risorse professionali all’interno delle aziende sanitarie e ospedaliere. Ma tant’è: questa sembra essere la situazione che si prospetta alla vigilia dell’ingresso nel mondo del lavoro dei nuovi infermieri formati negli atenei piemontesi.

«La Regione continua a parlare della necessità di rafforzare la sanità pubblica e di contrastare la carenza di personale. Adesso ha l’occasione di dimostrare che alle dichiarazioni possono seguire decisioni concrete», sostiene Claudio Delli Carri, segretario regionale del sindacato Nursing Up, che sulla questione avanza una proposta. O, meglio, una precisa richiesta.

La proposta: contratti di 36 mesi

«Le aziende sanitarie avviino subito le procedure per contratti di 36 mesi e, parallelamente, bandiscano i concorsi a tempo indeterminato. In questo modo – è la tesi del sindacato – i giovani infermieri potranno iniziare a lavorare, acquisire esperienza e costruire il proprio percorso professionale all’interno della sanità pubblica piemontese, senza essere costretti a cercare altrove un’occupazione».

Una soluzione d’emergenza per fronteggiare un’altra emergenza: la scarsità di infermieri, tanto negli ospedali quanto nella medicina territoriale, dove l’attivazione delle Case della comunità è destinata ad accrescere ulteriormente il fabbisogno di personale.

La concorrenza tra Regioni

I tempi per intercettare i neolaureati attraverso le ordinarie procedure concorsuali, che la Regione ha affidato ad Azienda Sanitaria Zero per poi distribuire i professionisti tra le varie Asl e aziende ospedaliere, non ci sono. «Anche qualora venissero avviati immediatamente nuovi concorsi a tempo indeterminato, tra pubblicazione dei bandi, svolgimento delle prove, formazione delle graduatorie e successive assunzioni, gli inserimenti potrebbero slittare fino all’estate del 2027», osserva Delli Carri.

In quei lunghi mesi, le offerte provenienti da altre Regioni, che in alcuni casi, come Sardegna e Veneto, prevedono incentivi economici e logistici particolarmente allettanti, potrebbero facilmente sottrarre professionisti al Piemonte, che dopo averli formati non sarebbe riuscito a trattenerli sul proprio territorio.

Aspettando gli uzbeki

Una concorrenza non certo sleale, ma alla quale il sistema sanitario regionale non sembra in grado di rispondere con misure adeguate e predisposte per tempo. Così, mentre si aspettano infermieri dall’Albania e perfino dal lontano Uzbekistan – mete delle missioni dell’assessore Riboldi – migrazioni assai più domestiche rischiano di privare il Piemonte di risorse che ha già in casa.

«Pensare che un giovane professionista, appena laureato, rimanga fermo per sei o otto mesi in attesa che la macchina amministrativa completi il proprio percorso è semplicemente irrealistico. Il settore privato e le strutture sanitarie di altre regioni – avverte Delli Carri – sono pronte ad assumere». Il rischio, insomma, è che il Piemonte continui a cercare infermieri dall’altra parte del mondo, lasciandosi sfuggire quelli che ha appena finito di formare.