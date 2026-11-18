Nallo (Iv), "Regione garantisca tariffe sostenibili sulla Torino-Milano"

La capogruppo Iv a Palazzo Lascaris Vittoria Nallo chiede che la Regione intervenga per "garantire tariffe sostenibili e più collegamenti" ai pendolari della Torino-Milano. "Il passo indietro di Trenitalia sulla cancellazione del Carnet Smart - afferma - è un primo risultato importante, ottenuto grazie alla mobilitazione dei pendolari e all'intervento delle istituzioni. Ma non basta. Come emerso oggi in audizione in Consiglio regionale, in sei anni il costo del carnet è passato da 79 a 139 euro, a fronte di un servizio che continua a presentare ritardi, difficoltà di accesso e insufficienza di posti". "Non possiamo - rimarca - trattare chi si sposta per lavoro ogni giorno come un viaggiatore occasionale, lasciandolo esposto alle logiche commerciali dell'Alta Velocità. Chi lavora a Milano e sceglie di vivere in Piemonte rappresenta una risorsa per il nostro territorio: la politica deve sostenere questa scelta, non renderla sempre più difficile".