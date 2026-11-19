Applausi al potere

Il Parlamento si prepara a entrare nel vivo della discussione sul bilancio del prossimo anno, l’ultimo dell’attuale governo Meloni. Tra i banchi della maggioranza la fibrillazione è alta, così come un palpabile nervosismo attraversa quelli dell’opposizione. Migliaia di emendamenti diventeranno l’occasione per prolungare il dibattito sulla legge più importante votata dalle Camere; alcuni di questi portano persino la firma di ministri dell’esecutivo, forse distratti quando venne presentata la manovra finanziaria al Consiglio dei ministri.

Una prima analisi delle future entrate e uscite del bilancio statale rivela immediatamente il disequilibrio sociale su cui affondano le sue radici contabili. In sintesi, all’indomani dell’approvazione della nuova legge di bilancio, i percettori di redditi elevati non avranno di che preoccuparsi, mentre il ceto medio e le classi popolari dovranno ridurre ancor più le già striminzite voci di spesa familiari.

Il responsabile del salasso a danno di tante famiglie italiane non è solamente il prelievo fiscale diretto, tantomeno quello indiretto (come Iva e accise varie), bensì il taglio netto ai servizi pubblici, quali scuola e sanità. Quest’ultima, in particolar modo, costringe un numero sempre crescente di persone a rivolgersi al settore privato per ottenere una diagnosi delle proprie patologie tramite visite specialistiche.

A esclusione dei prelievi, qualsiasi prestazione sanitaria richiede tempi di attesa che raggiungono oramai l’anno. Le "prime visite" di molti settori della medicina specialistica sono addirittura sparite dal novero di quelle prenotabili, poiché le agende del Cup sono semplicemente chiuse: prestazioni non più disponibili in tutta Torino e dintorni. Il percorso diagnostico diventa così una durissima corsa a ostacoli, affidata a medici di base che, a loro volta, prescrivono approfondimenti spesso non attuabili neppure a pagamento.

Le Case di Comunità, previste dalle linee guida per la gestione dei fondi Pnrr, sono state inaugurate in numero decisamente inferiore alle attese e l’accesso diretto alle loro prestazioni resta insufficiente rispetto alle richieste dei cittadini. Una persona che accusa disturbi si trova così davanti a due sole scelte: eseguire gli accertamenti pagando centinaia di euro, senza peraltro avere la certezza di trovare posto, oppure recarsi al Pronto Soccorso, sperando di non essere dimessa con il semplice consiglio di prenotare una visita specialistica esterna (facendo così ripartire dall'inizio il difficile meccanismo della prenotazione).

Attualmente i tempi di attesa a carico del Sistema Sanitario Nazionale sono in media di dodici mesi per una visita allergologica, reumatologica o pneumologica, mentre non risultano nemmeno quantificabili per quella dermatologica e per gli interventi con ago aspirato. Le agende restano aperte solamente nelle cliniche private, sebbene anche lì, in alcuni ambiti, i tempi inizino a dilatarsi.

Malgrado questo disastro, reso ancor più evidente dal bonus cure per pensionati (in realtà un ulteriore sostegno ai privati), le compagini di governo reggono alla prova dei sondaggi elettorali. È un fenomeno apparentemente incomprensibile, che però svela i suoi risvolti sociologici osservando i lavori dell’assemblea pubblica convocata di recente a Torino Sud, avente per oggetto “Situazione e prospettive della riorganizzazione della sanità territoriale da parte della Regione Piemonte, sul territorio della Circoscrizione 2”.

In tale occasione gli organizzatori temevano di esporre i vertici dell’Asl di Torino all’imbarazzo di una dura contestazione, vista la frammentazione dei servizi sul territorio cittadino di cui erano responsabili. Invece, il pubblico presente ha salutato la fine degli interventi dei dirigenti con applausi in più occasioni: un consenso di cortesia, forse dettato da un sentimento di soggezione nei loro riguardi, che appare strabiliante a fronte della pillola indorata somministrata ai cittadini dagli oratori. Apprezzamenti solitamente riservati alle esibizioni degli artisti, rivolti in questo caso a chi non ammette l’evidenza: ossia che i poliambulatori territoriali si sono ridotti a due (meno di un terzo di quelli attivi in passato) per 140mila residenti, e che i tanti servizi tagliati non torneranno più.

Un clima sereno che nulla ha a che fare con le grida e gli insulti che volano nelle aule consiliari quando i residenti vengono invitati a confrontarsi sul tema dei "camper dei nomadi" o sulla sicurezza: assemblee, in questi casi, sempre ingestibili, caratterizzate da minacce poco velate ed esiti che spesso sfiorano la rissa.

L’opinione pubblica teme il degrado sotto casa, ma non sembra spaventata da un sistema sanitario in cui chi ha risorse si cura, mentre il cittadino comune attende una prima visita per mesi, se non per anni. I cittadini sono pronti a contestare aspramente i politici se un camper abitato da nomadi turba la loro quiete, ma perdonano (benedicendoli pure) coloro che li obbligano a sborsare cifre ben al di sopra delle proprie possibilità economiche pur di curarsi.

Iniezioni quotidiane di egoismo e intolleranza, somministrate per anni al corpo sociale, hanno sortito il loro effetto. Applausi al potere che erode sistematicamente i diritti costituzionali e cortei contro il degrado, considerato unanimemente come l’unico vero pericolo per le comunità. Basta individuare un nemico su cui far convergere frustrazione e rabbia per garantire la tenuta del sistema: il gioco, purtroppo, è fatto e l’anestesia sta manifestando i suoi effetti su comunità pronte ad applaudire per la distruzione dei prossimi servizi alla persona.