Giustizia sociale tra tasse e bonus

Finalmente si comincia a entrare un po’ nel vivo programmatico della ormai imminente campagna elettorale. Certo, non possiamo non dire che abbiamo a che fare con coalizioni che non hanno un profilo programmatico e politico chiaro, netto e trasparente perché, purtroppo, si tratta di alleanze che vengono messe in campo “contro” il nemico giurato. Un nemico che non è mai un avversario ma, semmai, un interlocutore che va distrutto, annientato e cancellato. Quindi si può tranquillamente sostenere che parliamo di pallottolieri più che di alleanze politiche o coalizioni di governo.

Al riguardo, e come sempre, il più svelto di tutti è stato il capo indiscusso di Italia Viva, Renzi. Nei giorni scorsi in una intervista al Corriere della Sera ha spiegato con rara efficacia il disegno politico del “campo largo” dopo il voto. Sintetizzando è questo: mettersi tutti insieme a prescindere dalle differenze politiche e programmatiche per sconfiggere e distruggere il nemico giurato; prendersi senza discussione il Quirinale; fare le nomine di potere in tutto il sottogoverno e in tutte le partecipate; varare una manovra di bilancio che sia in grado di distribuire soldi un po’ a tutti e poi, dopo appena due anni e occupato tutto il potere possibile, chiudere baracca e burattini - come si suol dire - e aprire una nuova fase politica. Il tutto, almeno così pare di capire, dovrebbe rappresentare il nuovo modo di fare politica contro l’occupazione del potere da parte della destra fascista perpetrata in questi anni nella politica italiana dopo la vittoria elettorale del 2022.

Ora, e al di là di qualsiasi altra considerazione in merito al percorso, preciso e dettagliato, indicato da Renzi su ciò che farà l’alleanza di sinistra e progressista nei due anni dopo le elezioni politiche, quello che adesso merita di essere approfondito sono i singoli punti programmatici che decollano in vista del voto. A cominciare, al di là delle chiacchiere un po’ grottesche e goliardiche sul fascismo e l’antifascismo - come se le elezioni del 2027 fossero come quelle del 1924…- dal tema sempre delicato, complesso e di straordinaria importanza, delle tasse, del fisco, della redistribuzione della ricchezza, della solidarietà e quindi, e soprattutto, di come fare ripartire la crescita e lo sviluppo nel nostro paese. Tutti temi che, come ben sappiamo, non possono essere disgiunti l’uno dall’altro.

Ed è proprio su questo versante che si misura il confronto/scontro tra potenziali ricette alternative oppure se il tutto si riduce alla propaganda spicciola. Per farla breve, con le proposte del campo largo avremmo più tasse? I “ricchi dovranno finalmente piangere”, come auspicava un ormai celebre manifesto elettorale della Rifondazione comunista di Bertinotti? Si può indicare, al riguardo, da dove scatta - con esattezza, però - l’aliquota del ricco e del ricco possidente in Italia? Sarà opportuno disfarsi al più presto della proprietà privata ed immobiliare per evitare guai e problemi con il fisco? La patrimoniale diventa il nuovo dogma da rispettare e da venerare? E da ultimo, ma non per ordine di importanza, si dica con chiarezza qual è il gradino in cui un cittadino italiano è chiamato, con il suo reddito, a redistribuire la sua ricchezza. E quindi, eventualmente, da punire attraverso gli strumenti fiscali e normativi.

Domande, credo, legittime perché per praticare e declinare una sempre più indispensabile giustizia sociale nel nostro paese occorre anche, e soprattutto, sapere con quali criteri viene regolamentata la redistribuzione della ricchezza. Su questo versante sappiamo, più o meno, la proposta del centro destra. Attendiamo, adesso, un progetto definito e chiaro delle sinistre progressiste. E anche, e soprattutto, degli altri schieramenti politici.