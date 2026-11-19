Contrasto all'immigrazione irregolare, rimpatriati 41 stranieri

Nell'ambito del contrasto all'immigrazione irregolare 41 stranieri sono stati rimpatriati nel loro Paese di origine con un volo charter partito da Milano Malpensa e che ha fatto scalo a Roma Fiumicino. Un'iniziativa sotto l'egida della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e con il supporto dell'Agenzia Frontex. Scortato da personale specializzato degli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Il gruppo era composto da nordafricani, la quasi totalità dei quali con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di armi e di stupefacenti. Tra loro anche uno straniero che viveva a Cremona espulso per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. L'uomo era monitorato già dal luglio 2024 "per adesione a ideologie riconducibili all'Islam radicale, per comportamenti che hanno suscitato preoccupazione nella comunità locale e per il marcato atteggiamento di ostilità nei confronti delle Forze di polizia". Tra gli episodi che gli vengono contestati l'aggressione verbale, con minacce di morte, e fisica ad alcuni carabinieri che a Rivolta d'Adda lo avevano sorpreso alla guida di un'auto senza patente. A Lodi Vecchio, inoltre aveva manifestato le proprie ideologie radicali nei confronti di cittadini di religione musulmana, esortandoli con modalità aggressive ad allontanarsi da luoghi pubblici da lui giudicati corrotti e immorali. Tre degli stranieri rimpatriati erano detenuti nelle carceri di Cuneo, Monza e Vercelli , un altro , già recluso nel carcere di San Vittore, era ricoverato in applicazione di una misura di sicurezza detentiva applicata dal Tribunale di Milano dopo una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale. L'operazione di rimpatrio è stata monitorata da un rappresentante del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.