Ricerca, dal Mur 366 milioni per 268 progetti di università, enti e imprese

Finanziati con 366 milioni dal Ministero dell'Università e della Ricerca 268 progetti di presentati da università, enti e imprese: sono i fondi per i primi tre bandi del nuovo Piano triennale della ricerca, ossia Prin 2026, Prin Hybrid e Synergy Grant. Lo rende noto il Mur. "Il Piano triennale ha introdotto una novità sostanziale nel sostegno alla ricerca: una strategia che guarda oltre le singole scadenze e mette a disposizione della comunità scientifica risorse e opportunità definite su un orizzonte di tre anni superando le incertezze del passato", rileva in una nota la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. "Con il nuovo sistema - prosegue - programmare significa poter contare su prospettive più solide e investire con maggiore continuità". Con il Prin 2026 sono finanziati con 260 milioni di euro 219 progetti, selezionati tra 4.279 domande; il Prin Hybrid sostiene con 56,6 milioni 39 progetti scelti fra 395 proposte; il Synergy Grant mette a disposizione 50 milioni di euro per 10 progetti di ricerca applicata, sviluppati in collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese. I maggiori finanziamenti complessivi dei tre bandi sono destinati al Consiglio Nazionale delle Ricerche con 22 milioni di euro, alla Sapienza Università di Roma con 19 milioni e all'Università di Padova con 15 milioni.