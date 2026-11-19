ECONOMIA DOMESTICA

Superbonus, costruttori in rivolta. Dal "graduidamende" alla stangata

Ance Torino contro la manovra che diluisce in dieci anni i crediti fiscali. Orsini: "Norma iniqua, imprese a rischio chiusura". Dopo l'accusa di Messina ("metodi sudamericani") cresce il fronte contrario alla misura. E il conto dell'eredità di Conte continua a salire

I lavori sono stati eseguiti, i fornitori pagati, gli operai retribuiti. Ma quando arriva il momento di utilizzare i crediti fiscali, lo Stato cambia le regole e allunga i tempi di dieci anni. L’ultima trovata del governo sul Superbonus rischia di mettere in ginocchio proprio quelle imprese che hanno rispettato gli impegni. A lanciare l’allarme è Paola Orsini, presidente di Ance Torino, che definisce la disposizione inserita nella legge di Bilancio 2027 una «norma iniqua», capace di sottrarre liquidità a un settore già alle prese con il caro energia, l’aumento dei materiali e il rallentamento dell’attività.

«Non si possono cambiare le regole in corsa», protesta Orsini, chiedendo correttivi urgenti. Il paradosso è che a essere penalizzate sono soprattutto le aziende che hanno praticato lo sconto in fattura e conservato i crediti ricevuti come pagamento, senza rivenderli. Ora rischiano di trovarsi senza la disponibilità finanziaria necessaria per versare imposte e contributi. Fino, avverte la presidente dei costruttori torinesi, alla possibile chiusura.

Il trucco dei dieci anni

Il meccanismo è contenuto nell’articolo 37 della manovra. La quota dei crediti Superbonus maturati sulle spese del 2023, che imprese, banche e altri soggetti avrebbero potuto utilizzare in compensazione nel 2027, viene obbligatoriamente suddivisa in dieci rate annuali, fino al 2036. Significa che chi contava di compensare 100mila euro l’anno prossimo potrà utilizzarne soltanto 10mila, rinviando il resto ai nove anni successivi. Senza interessi e senza alcuna compensazione per il tempo perduto.

L’operazione coinvolge 20,5 miliardi di euro, dei quali circa 18,5 miliardi vengono rinviati oltre il 2027. Una boccata d’ossigeno per la cassa dello Stato, ottenuta però spostando il problema sui bilanci delle imprese e delle banche. Il tutto per obbligazioni fiscali già maturate e secondo scadenze che il legislatore aveva precedentemente stabilito.

Il “graduidamende” di Giuseppi

Per ritrovare il peccato originale bisogna tornare al 2020, in piena pandemia, quando il secondo governo di Giuseppe Conte partorì il Superbonus del 110%, destinato a passare alla storia anche per il suo slogan più irresistibile: la possibilità di ristrutturare casa «gratuitamente». O meglio, con quell’inconfondibile pronuncia dell’avvocato del popolo da Volturara Appula, «graduidamende», diventata oggetto di infinite parodie.

L’idea era semplice, almeno nella propaganda: lavori pagati attraverso detrazioni fiscali superiori alla spesa sostenuta, con la possibilità di cedere il credito oppure ottenere lo sconto in fattura. Un incentivo pensato per rilanciare l’edilizia e migliorare l’efficienza energetica degli immobili, trasformato presto in un formidabile moltiplicatore della spesa pubblica, tra costi fuori controllo, speculazioni, truffe e una giungla di successive modifiche normative.

Il gratis, naturalmente, non esisteva. Il conto era semplicemente trasferito allo Stato, cioè ai contribuenti. E oggi continua a produrre conseguenze. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ricordato di aver dovuto assorbire nei conti pubblici 140 miliardi legati all’eredità del Superbonus.

Messina, il Sudamerica e gli Asburgo

A far esplodere la polemica è stato Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, che il 12 novembre, durante un’audizione parlamentare, ha paragonato la dilazione a una «formula sudamericana di gestione del debito». Il senso dell’accusa è chiaro: lo Stato modifica unilateralmente le condizioni di un proprio impegno, imponendo ai creditori di aspettare altri nove anni senza riconoscere interessi.

Un affondo che ha provocato una reazione di Giorgia Meloni e una replica più ironica di Giorgetti, pronto ad accettare l’etichetta sudamericana per quella disposizione, ma a rivendicare la propria «politica asburgica» di rigore finanziario.

Non sono soltanto le banche a protestare. L’Abi denuncia una sorta di ristrutturazione forzosa del debito pubblico e solleva dubbi sulla compatibilità della misura con i principi costituzionali. Persino la Banca d’Italia ha segnalato le conseguenze sui bilanci degli intermediari e sulla liquidità delle imprese.

Il conto arriva ai costruttori

Ora il governo cerca una via d’uscita. Forza Italia ha presentato un emendamento per ridurre da dieci a cinque anni la dilazione destinata alle micro, piccole e medie imprese con crediti fino a 500mila euro. Ma la soluzione è ancora tutta da trovare: ogni concessione ridurrebbe il beneficio finanziario che il Tesoro conta di ottenere nel 2027.

Orsini chiama in causa tutte le forze politiche del territorio, chiedendo che il Parlamento intervenga prima dell’approvazione della manovra. Perché il rischio, sottolinea, è «condannare alla chiusura chi crea occupazione e sostiene l’economia dei territori».

Resta un’amara ironia politica. Conte aveva promesso ristrutturazioni gratis, il governo Meloni prova a rinviare il pagamento dei conti. Nel frattempo, per gli imprenditori che quei lavori li hanno realmente eseguiti, le scadenze di stipendi, fornitori e tasse non si possono spalmare a piacimento. E il «graduidamende» rischia di diventare un lunghissimo pagamento a rate.