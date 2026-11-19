Garante infanzia Piemonte, "in classe non si faccia propaganda politica"

In vista delle elezioni previste nel 2027, sia a livello nazionale sia locale, "mi permetto di fare una raccomandazione a questo riguardo: a scuola nessuno abusi della sua posizione per fare propaganda partitica in classe. Quando lo si fa davanti a minori, sfruttando l'asimmetria del ruolo educativo, viene direttamente leso il loro diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di formazione autonoma delle opinioni, nonché il diritto a ricevere un'istruzione libera e obiettiva". Così il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte, Giovanni Ravalli, nel proprio messaggio alla vigilia della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. "In questa giornata - scrive Ravalli - in cui il mondo celebra l'anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il mio pensiero e il mio impegno istituzionale sono rivolti a tutte le bambine, i bambini e gli adolescenti, affinché sia loro pienamente riconosciuto e tutelato uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dagli articoli 28 e 29 della Convenzione stessa: il diritto allo studio". Proprio per garantire questo diritto, si legge nel messaggio, "gli studenti devono essere liberi di aderire o non aderire ad uno sciopero, di conseguenza di poter frequentare o non frequentare le lezioni, senza subire discriminazioni e/o pressioni per la loro scelta, anche se minoritaria. Le occupazioni delle scuole sono da evitare perché oltre al non rispetto del diritto allo studio, espongono immediatamente a ripercussioni legali violando l'art. 340 del Codice penale che punisce il reato di interruzione di pubblico servizio".