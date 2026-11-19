Torino, al via i cantieri per la linea 2 della metropolitana

La metro 2 di Torino parte ufficialmente. Prendono il via oggi le attività preliminari alla realizzazione della seconda linea della metropolitana, il cantiere di risanamento e pulizia dell'ex trincerone ferroviario, propedeutico alla realizzazione delle opere. Secondo il cronoprogramma questi lavori dovrebbero durare fino a inizio anno, poi nel primo semestre 2027 è previsto l'avvio della progettazione esecutiva e dei lavori con conclusione della tratta finanziata, Rebaudengo-Porta Nuova, a fine 2032 e nel primo semestre '33 collaudi e messa in esercizio. Ancora da finanziare, per 450 milioni, ma già progettata, la tratta da Porta Nuova al Politecnico. Una delle prime stazioni sarà realizzata nelle vicinanze dell'ospedale San Giovanni Bosco, e si configura come un padiglione nel parco. "È un giorno storico per la città - dice il sindaco Stefano Lo Russo - un passo concreto verso la realizzazione di una delle opere più importanti per il futuro di Torino e la riqualificazione e trasformazione urbana della sua zona nord. Abbiamo progettato una metropolitana ma soprattutto abbiamo immaginato una città". Per il commissario straordinario della Metro 2, Bernardino Chiaia, con i lavori al trincerone "sarà chiusa questa ferita nella città, che ora rappresenta un fiume di degrado e diventerà un boulevard. A breve aggiudicheremo le gare delle opere civili imprese di primaria importanza". "Un'ottima notizia avere qui la metro e una fermata vicina a noi, con benefici trasportistici, di traffico e ambientali" aggiunge il direttore amministrativo dell'Asl Città di Torino, Stefano Visconi, mentre l'assessore all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni, sottolinea che "la linea 2 è un asse strategico per Torino: non riguarda solo la mobilità, ma incide in modo diretto sulla trasformazione degli spazi pubblici e l'organizzazione urbana dei quartieri attraversati".