Accordo tra Unione Industriali Torino e Eureka! Venture Sgr

Unione Industriali Torino ed Eureka! Venture Sgr hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding per promuovere il modello dei search fund come strumento a supporto della continuità aziendale, del ricambio generazionale e della crescita competitiva delle pmi italiane. I search fund consentono a giovani manager e imprenditori di individuare, acquisire e guidare aziende con prospettive di crescita, valorizzandone il patrimonio e garantendone la continuità imprenditoriale. "Questo accordo rientra nel progetto Destinazione Crescita, con cui puntiamo a favorire la crescita dimensionale delle imprese, sostenere gli investimenti in innovazione e affrontare i passaggi generazionali", spiega Marco Gay, presidente di Unione Industriali Torino. In Italia circa il 23% delle pmi è guidato da imprenditori over 70 e solo il 18% delle aziende familiari ha pianificato la transizione. I search fund possono rappresentare una nuova opportunità per accompagnare il ricambio e lo sviluppo delle imprese. "Il Piemonte rappresenta un territorio particolarmente interessante per il modello dei search fund, grazie a un tessuto di pmi industriali solide, con competenze distintive e importanti potenzialità di crescita. Il nostro obiettivo è favorire l'incontro tra questo patrimonio imprenditoriale e una nuova generazione di imprenditori" osserva Stefano Peroncini, amministratore delegato di Eureka! Venture Sgr. "Con questo memorandum, Unione Industriali Torino e Eureka! Venture Sgr si impegnano a collaborare per diffondere la conoscenza del modello dei search fund tra le imprese, con l'obiettivo di favorire la continuità e lo sviluppo delle pmi, promuovere la formazione e la crescita di nuove competenze imprenditoriali e manageriali, facilitare occasioni di matching tra searcher e imprese, sviluppare opportunità di networking tra imprenditori, investitori, manager e professionisti" aggiunge Manuele Musso, presidente della Piccola Industria dell'Unione Industriali Torino. L'iniziativa si inserisce nell'attività di Unione Industriali Torino, che celebra quest'anno 120 anni di storia.