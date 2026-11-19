Pininfarina, Novello snuovo chief operations officer

Andrea Novello sarà dal 7 gennaio 2027 nuovo chief operations officer di Pininfarina. Riporterà direttamente all'amministratore delegato Paolo Dellachà. Novello subentrerà a Marco Busi nella responsabilità del coordinamento delle Global Operations di Pininfarina, che comprendono Facility Management & Plant Security, Global Pmo, Global Supply Chain e Global Quality Management System. Nell'ambito della Business Unit Mobility, a diretto riporto di Marco Busi, assumerà inoltre la responsabilità di Mobility Operations, che comprende le funzioni Manufacturing e Quality. Novello vanta una consolidata esperienza nel settore automotive, maturata in contesti internazionali e in realtà quali Pininfarina, Maserati e Automobili Pininfarina. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree Operations, Manufacturing, Engineering, Supply Chain e Quality. Grazie alla sua esperienza internazionale e alla profonda conoscenza del settore automotive - sottolinea una nota - Novello contribuirà a rafforzare ulteriormente l'efficacia operativa di Pininfarina, favorendo una sempre maggiore integrazione dei processi, il miglioramento continuo delle performance e il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'azienda. "Siamo lieti di accogliere Andrea in Pininfarina in questo nuovo ruolo. La sua esperienza internazionale, la profonda conoscenza del settore automotive e le competenze maturate nelle Operations rappresentano un importante contributo per rafforzare ulteriormente la nostra organizzazione e supportarne gli obiettivi di crescita. A lui vanno le mie congratulazioni e i migliori auguri per questa nuova sfida professionale" commenta Dellachà.