IL CONTO DELLA PROTESTA

Chiedono più fondi, lasciano danni. Università, salasso da 310mila euro. Marrone: "Paghino i baroni rossi"

Tre settimane di occupazioni all'Ateneo di Torino tra Campus Einaudi e Palazzo Nuovo. Muri imbrattati, locali da sistemare, computer e attrezzature fotografiche spariti. Un salasso per le casse dell'ateneo giÃ in difficoltÃ . La staffilata del vicepresidente della Regione

Protestavano contro la mancanza di finanziamenti all’università. Alla fine, alle casse dell’ateneo hanno sottratto altre risorse: 310.300 euro. Tanto ammonta la prima stima dei danni lasciati dalle occupazioni del Campus Luigi Einaudi e di Palazzo Nuovo. Due settimane nel primo caso, sette giorni nel secondo. Tre settimane complessive di lezioni compromesse, disagi per migliaia di studenti e, adesso, un salasso che ricadrà su un'istituzione già alle prese con bilanci tutt’altro che floridi.

Il bilancio diffuso oggi dall’Università di Torino è ancora provvisorio. La cifra potrebbe salire con il completamento delle verifiche. Altro che lotta per il diritto allo studio: a pagare saranno proprio coloro che quel diritto avrebbero voluto esercitarlo senza impedimenti.

Il catalogo dei danni

Al Campus Einaudi il conto arriva a 154.300 euro: 135mila per lavori edilizi, 11mila per apparecchiature informatiche da sostituire, 3.300 per interventi logistici. A questi si aggiungono 5mila euro di attrezzature sottratte al laboratorio e magazzino fotografico del dipartimento di Culture, politica e società. Materiale acquistato nell’ambito di un progetto finanziato dal Consiglio europeo della ricerca. Si protesta in nome della conoscenza e intanto spariscono gli strumenti necessari a produrla.

Non va meglio a Palazzo Nuovo, dove una sola settimana di occupazione ha lasciato danni stimati in 156mila euro: 126mila per interventi edilizi, compreso il ripristino di facciate e muri, 5mila per dispositivi informatici danneggiati o sottratti e altri 25mila per pulizie e logistica.

La protesta sulla pelle degli altri

Le mobilitazioni avevano preso di mira i rapporti tra università e industria (anche bellica), contestando la rettrice Cristina Prandi e rivendicando maggiori finanziamenti alla formazione. Rivendicazioni politiche che non giustificano l’occupazione degli spazi comuni, l’interruzione delle attività didattiche e tanto meno i danneggiamenti.

Per settimane una minoranza organizzata ha deciso tempi e modalità di accesso a strutture frequentate da migliaia di persone, imponendo di fatto le proprie scelte a chi voleva semplicemente seguire le lezioni. E ora si scopre che il prezzo di quella pretesa di rappresentare tutti è anche economico.

L’Università avverte che gli interventi di ripristino costituiscono un aggravio imprevisto e non rinviabile, in una fase che impone il massimo contenimento delle spese. Soldi che dovranno essere impiegati per cancellare scritte, riparare locali e sostituire apparecchiature anziché migliorare servizi, didattica e ricerca.

Paghino i “baroni rossi”

A chiedere che il conto non venga scaricato sugli studenti è anche il vicepresidente della Regione Maurizio Marrone, che punta il dito contro i collettivi di Askatasuna e contro quella parte del corpo docente che avrebbe garantito loro copertura. «Altro che “non manca nemmeno un mouse”», attacca l’esponente di Fratelli d’Italia, invitando chi aveva responsabilità amministrative e di gestione delle sedi universitarie a riflettere sull'’opportunità di risarcire personalmente i danni. E ai professori che hanno firmato appelli in difesa degli occupanti riserva una proposta sarcastica: una colletta tra i «baroni rossi» per rimborsare l’ateneo. Insomma, dalla solidarietà politica a quella economica. Purché non siano sempre gli altri a mettere mano al portafogli.