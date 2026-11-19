Ex Ilva: Iv, Cirio ora spieghi come difendere gli stabilimenti piemontesi

"Il Governo respinge le proposte per affrontare la crisi dell'ex Ilva e lascia senza risposte centinaia di lavoratori piemontesi. È una scelta gravissima, che contraddice gli impegni assunti appena un mese fa dal presidente Cirio al tavolo regionale. Il 21 ottobre, davanti ai sindacati e agli amministratori locali, il Piemonte aveva sottoscritto un documento con cinque richieste precise al Governo per garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'occupazione. Oggi, di fronte alla bocciatura degli emendamenti in Senato, chiediamo a Cirio di dire chiaramente se intenda difendere quelle richieste anche nei confronti del Governo Meloni". Lo dichiarano la consigliera regionale Vittoria Nallo e la senatrice piemontese Silvia Fregolent di Italia Viva - Casa Riformista. "In Piemonte parliamo di 614 lavoratori tra Novi Ligure e Racconigi, ai quali si aggiungono quelli dell'indotto. Non possiamo accettare che il futuro di queste realtà industriali venga affidato a continue rassicurazioni, mentre manca una prospettiva concreta di ripresa della produzione", prosegue Nallo. "Non chiediamo al presidente della Regione di sostituirsi al Governo, ma di esercitare fino in fondo il proprio ruolo istituzionale, anche quando significa contestare le scelte della propria maggioranza politica. Difendere l'ex Ilva significa difendere non soltanto centinaia di posti di lavoro, ma un pezzo fondamentale del futuro industriale del Piemonte e dell'Italia", concludono Nallo e Fregolent.