ECONOMIA DOMESTICA

Zes al Nord, ma senza "dote". Procedure veloci, niente sgravi

A Torino il viceministro Leo conferma il progetto del Governo: un emendamento alla manovra per accelerare gli investimenti delle imprese. Ma il credito d'imposta resta fuori. Il Piemonte di Cirio chiedeva di piÃ¹ per rilanciare le aree industriali in crisi

La Zes arriva al Nord, ma per il momento viaggia senza portafoglio. Il Governo di Giorgia Meloni estenderà anche al Centro-Nord il modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa già applicato nel Mezzogiorno, ma sulle agevolazioni fiscali, quelle che interessano maggiormente le imprese chiamate a investire, la strada è decisamente più complicata. In soldoni: meno burocrazia, almeno nelle intenzioni, ma nessun nuovo credito d’imposta. E per il Piemonte, che da mesi reclama strumenti straordinari per fronteggiare la crisi industriale, la differenza pesa parecchio.

A confermare il progetto è stato oggi il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, intervenuto in videocollegamento al convegno organizzato dall’Unione Industriali e dall’Ordine dei commercialisti di Torino. «Ora vogliamo spostarci al Nord», ha assicurato, rivendicando i risultati ottenuti dalla Zes unica nel Mezzogiorno e la successiva estensione a Marche e Umbria.

Emendamento del Governo

La premier ha annunciato un emendamento governativo alla legge di Bilancio 2027. Secondo Palazzo Chigi, il modello meridionale avrebbe generato un impatto economico complessivo di 60 miliardi di euro. Una cifra comunicata dall’esecutivo, che non equivale però a investimenti aggiuntivi direttamente attribuibili alle sole semplificazioni.

Il provvedimento prevede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, l’adozione di un documento strategico triennale per individuare settori produttivi, investimenti e interventi prioritari. L’obiettivo è applicare procedure autorizzative più rapide per nuovi insediamenti, ampliamenti e riconversioni industriali. Il piano sarà predisposto dal Dipartimento per il Sud, coinvolgendo Regioni ed enti locali.

Quattro milioni contro miliardi

Il punto è nelle coperture. L’emendamento stanzia 4,76 milioni per il 2027 e 4,14 milioni annui dal 2028, destinati al funzionamento delle strutture amministrative. Non un euro, dunque, per finanziare nuovi incentivi fiscali alle aziende settentrionali. Per il credito d’imposta della Zes già esistente, invece, la manovra prevede 2,4 miliardi nel 2027.

La distinzione l'ha chiarita a Torino Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria: semplificare le procedure non richiede gli stessi stanziamenti necessari per finanziare agevolazioni sugli investimenti. Positivo accelerare le autorizzazioni, dunque, ma prima di festeggiare «bisognerà leggere i testi». E proprio Leo, pur assicurando il massimo impegno del Governo, ha ammesso che il capitolo fiscale dovrà fare i conti con le risorse disponibili.

Cirio voleva ben altro

Per Alberto Cirio la partita è aperta da mesi. Già a febbraio sui giornali domestici il governatore aveva chiesto di estendere la Zes ad alcune aree di Piemonte, Lombardia e Liguria, facendo leva sulla crisi di settori industriali strategici, a cominciare dall’automotive. Nel mirino soprattutto il Torinese e il basso Alessandrino, dove il declino della manifattura avrebbe giustificato, secondo la Regione, misure straordinarie.

A luglio Cirio aveva rilanciato l’ipotesi di una Zes specifica per l’automotive, con particolare attenzione a Mirafiori e alla filiera della componentistica. La Giunta si era poi mossa anche sul fronte delle aree di accelerazione industriale. Ma il pacchetto annunciato oggi non soddisfa la richiesta originaria: semplifica le pratiche senza introdurre quella fiscalità di vantaggio che dovrebbe rendere più conveniente investire nei territori colpiti dalla crisi.

I paletti europei

C’è poi Bruxelles. La normativa comunitaria sugli aiuti di Stato non consente di distribuire indiscriminatamente incentivi fiscali territoriali. Ma neppure li riserva esclusivamente al Mezzogiorno. Il Piemonte, infatti, dispone già di 73 Comuni riconosciuti nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, concentrati nelle province di Torino, Biella e Vercelli, comprese porzioni dello stesso capoluogo. In queste aree sono possibili, attraverso misure specificamente finanziate, sostegni agli investimenti produttivi fino al 15% per le grandi imprese, con maggiorazioni per quelle di dimensioni inferiori.

Lo spazio giuridico, insomma, esiste. Mancano però una misura nazionale dedicata, le relative coperture e l’eventuale percorso europeo necessario per estendere il beneficio. E nell’Alessandrino è già attiva la Zona logistica semplificata collegata al porto di Genova, che proprio per la mancata sovrapposizione con le aree ammesse agli aiuti regionali non beneficia attualmente di specifiche agevolazioni fiscali.

La bandiera della Lega

Sul fronte politico la Lega rivendica il risultato. Il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari aveva depositato il 30 giugno una proposta di legge per istituire una Zes nelle aree transfrontaliere settentrionali. Ora saluta l’emendamento come una vittoria del Carroccio, ma chiede che le Regioni abbiano un ruolo centrale nella programmazione e punta a ottenere anche incentivi economici e fiscali. Una richiesta condivisa dal governatore lombardo Attilio Fontana.

Il mondo produttivo, intanto, chiede meno annunci e una politica industriale riconoscibile. Il presidente degli industriali torinesi Marco Gay denuncia una manovra troppo frammentata, con poche risorse concentrate sulla crescita delle imprese. Del resto, secondo il Rapporto Piccola Industria 2026, il 40,7% delle Pmi ha già rinviato, ridotto o abbandonato almeno un investimento per mancanza di risorse.

Dunque, la Zes al Nord è fattibile? Sul versante amministrativo sì, purché il Parlamento approvi la norma e seguano gli atti necessari a renderla operativa. Sul versante fiscale, invece, siamo ancora alle intenzioni, senza stanziamenti né una disciplina che estenda il beneficio. Per gli imprenditori piemontesi può essere un primo passo. Per chiamarlo rilancio industriale, però, servirà qualcosa di più di un timbro ottenuto in fretta.