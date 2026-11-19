L'icona di un sindaco

Dicono che…ci fosse un po’ di gente ieri sera a Palazzo Saluzzo Paesana, per la presentazione del nuovo numero di Torino Magazine, ed essendo in concomitanza con le ATP Finals non poteva che avere in copertina il tennista Jannik Sinner, completando la trilogia a lui dedicata con i numeri del 2024 e del 2025, in un evento intitolato "Icone", per mettere in risalto il concetto delle icone sportive e non e del loro risalto per i territori.

Tra i circa 150 presenti anche il sindaco Stefano Lo Russo, invitato dal direttore editoriale Andrea Cenni a fare un breve discorso, dove ha parlato del “momento di grande vibe” che sta vivendo Torino, elogiando il movimento tennistico italaino e lanciando qualche stoccata al mondo del calcio, che a differenza della racchetta non se la passa affatto bene. “Sono troppo stanco per andare a vedere Cobolli stasera”, ha detto dopo il suo saluto, così ha preferito intrattenersi un’altra mezzoretta con gli astanti: anche la mondanità è occasione di campagna elettorale.

Prima del sindaco, insieme a Cenni e al direttore responsabile Guido Barosio, sono intervenuti l’ex presidente della Regione Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, oggi rispettivamente presidente e direttore del Museo del Cinema, e dopo di loro Giulio Base, direttore del Torino Film Festival che prenderà il via la prossima settimana. A chiudere la presentazione la Miss Italia torinese Edelfa Chiara Masciotta.

Tanti i volti noti tra i lussuosi saloni di Palazzo Saluzzo Paesana, che hanno approfittato dell’occasione per bersi un calice di spumante e gozzovigliare qualche tartina: si va dall’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi alla “prezzemolina” Cristina Seymandi, al medico dello sport Fabrizio Tencone, passando per l’ex sindaco di Collegno e parlamentare dem Umberto d’Ottavio e il commercialista Massimo Feira, presidente di Sestrieres Spa (che gestisce gli impianti sciistici in Via Lattea) e già alla guida di Finpiemonte. Con loro il patron di Rete 7 Piero Manera e l’ex presidente dell’Ordine degli Architetti Massimo Giuntoli, oggi consigliere del Cnel. Per una sera Torino si è riscoperta città di corte, ma in verità non ha mai smesso di esserlo: un tempo si omaggiavano i Savoia, oggi si omaggia Sinner. Icone del nostro tempo.

Credits per le foto: Mario Forcherio