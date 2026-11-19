Pichetto, Dl Ambiente bis rafforza il Paese nelle sfide ambientali

"Esprimo soddisfazione per l'approvazione alla Camera del Dl Ambiente, un provvedimento importante che rafforza gli strumenti a disposizione del Paese per affrontare le sfide ambientali con maggiore efficacia e concretezza". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Desidero ringraziare il viceministro Vannia Gava per il lavoro svolto, insieme ai parlamentari, ai relatori e a tutti coloro che hanno contribuito all'iter del provvedimento, con un confronto articolato anche in Commissione - aggiunge il ministro - Attendiamo ora il via libera definitivo del Senato, con l'auspicio che il percorso di approvazione possa concludersi rapidamente. La tutela dell'ambiente richiede visione, ma anche strumenti normativi adeguati, capacità amministrativa e tempi certi. È su questa strada che intendiamo proseguire, con l'obiettivo di coniugare sostenibilità, sviluppo e sicurezza dei territori".