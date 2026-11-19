Sciopero generale da scuola a bus. Treni dalla sera, niente stop aerei

Lavoratori e studenti in piazza e oltre cento manifestazioni in tutta Italia: sono due gli scioperi generali proclamati per domani - uno dalla Cgil e l'altro dai Cobas - a cui si affianca la mobilitazione studentesca, organizzata a livello europeo. Lo sciopero generale è di 24 ore e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi. Lo stop per autobus, tram e metro sarà nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale e vedrà alcune aziende escluse. Esclusi dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, invece il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Ma per i treni dalle 21 di domani scatterà un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti. Molte le manifestazioni previste: a quelle della Cgil (circa 100 in tutto il Paese) si aggiungono quelle dei Cobas (una quarantina) e degli studenti in tutta Italia. VOLI E TRENI. Niente stop, dunque, per i voli. Mentre il trasporto ferroviario in parte resta a rischio: l'altro sciopero dei sindacati di base va dalle 21 di venerdì 20 fino alle 20 di sabato 21 novembre. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. Escluse dallo sciopero alcune aziende Tpl in alcune città, come Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari. Per il resto stop di 24 ore per bus, tram e metro, nel rispetto delle fasce di garanzia: a Torino stop dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; a Genova dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio; a Bologna dalle 8.30 alle dalle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; a Firenze dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio; a Roma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; a Palermo dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio. TAXI E PORTI. Anche per i taxi sciopero di 24 ore, articolato all'interno dei turni e garantendo i servizi minimi. Nel trasporto marittimo, per i collegamenti con le isole maggiori ritardi di 24 ore alla partenza della nave; per i collegamenti con le isole minori sciopero dalle 00.01 alle 24 (in entrami i casi ad esclusione di linee e servizi essenziali). Incrociano le braccia per l'intera giornata anche i lavoratori del trasporto merci e logistica e gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale). LE PIAZZE. Sono circa 100 le manifestazioni organizzate dalla Cgil in tutto il Paese a sostegno della protesta contro la manovra: il segretario generale Maurizio Landini sarà a Roma, al corteo che partirà alle ore 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II per sfilare verso via dei Fori Imperiali. I Cobas scenderanno in piazza con oltre 40 manifestazioni territoriali: nella capitale il corteo partirà alle 9.30 da piazzale Aldo Moro verso il ministero dell'Istruzione in viale Trastevere. Decine anche i cortei organizzati dagli studenti da nord a sud: a Roma sfileranno dalle 9.30 da Porta San Paolo verso piazza del Colosseo/via Cavour.