ALTA TENSIONE

Trent'anni e nessuna vergogna. Sabato di festa per Askatasuna

Musica, dibattiti e ospiti internazionali, mentre si moltiplicano le inchieste sulle violenze degli antagonisti. Maccanti (Lega) attacca Lo Russo e chiede conto delle autorizzazioni. Nel mirino le ambiguitÃ di Palazzo Civico nei rapporti con il centro sociale

Sgomberati dalla loro storica sede, alle prese con inchieste giudiziarie e misure cautelari per le violenze di piazza, ma sempre pronti a festeggiare. Askatasuna celebra i suoi trent’anni e lo fa in grande stile, occupando questa volta la scena pubblica di piazza Santa Giulia, a Torino, nel cuore di Vanchiglia. Sabato 21 novembre, dalle 17, musica, banchetti, bar e soprattutto un appuntamento politico internazionale. Una celebrazione che suona come una sfida alle istituzioni, a meno di un anno dallo sgombero di corso Regina Margherita e a poche settimane dall’ultima raffica di provvedimenti giudiziari contro gli antagonisti.

A sollevare il caso è Elena Maccanti, deputata e consigliera comunale della Lega, che chiama direttamente in causa il sindaco Stefano Lo Russo: «Una provocazione inaccettabile nei confronti dei torinesi e soprattutto degli uomini e delle donne in divisa che hanno pagato sulla propria pelle le violenze dell’area antagonista».

Dalla festa alla mobilitazione europea

Dietro la ricorrenza c’è molto più di un concerto. Il programma pubblicato su Infoaut, piattaforma di riferimento dell’area autonoma, prevede un dibattito intitolato “Cambia il vento: l’Europa in movimento contro carovita e guerra”, con militanti e attivisti provenienti da Germania, Francia, Serbia, Albania e Spagna. Tra gli invitati anche studenti coinvolti nelle recenti occupazioni delle università torinesi.

L’obiettivo dichiarato è collegare le proteste europee, dare continuità alle mobilitazioni e costruire nuove convergenze. Insomma, non una commemorazione di reduci, ma il tentativo di rilanciare un’organizzazione e una rete politica che, secondo gli inquirenti, ha avuto un ruolo centrale nella stagione delle violenze.

E c’è un altro particolare rivelatore. Durante la giornata sarà distribuito un opuscolo dedicato alla manifestazione del 31 gennaio, con l’obiettivo esplicito di alimentare una campagna di solidarietà per gli attivisti raggiunti dalle misure cautelari. Gli organizzatori presentano lo sgombero come una vendetta del Governo Meloni contro i movimenti popolari.

Le violenze e la memoria corta

Peccato che quel 31 gennaio sia ricordato soprattutto per la guerriglia urbana, l’assalto a un blindato della polizia incendiato con un agente all’interno e il pestaggio di un altro poliziotto, colpito anche con un martello. Il 5 novembre la magistratura ha disposto 16 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti, indagati a vario titolo per reati che comprendono persino il tentato omicidio. Accuse che dovranno naturalmente superare il vaglio dei processi.

È su questo sfondo che la festa assume un significato politico difficilmente equivocabile. Mentre la giustizia cerca di accertare le responsabilità individuali, l’area antagonista rivendica la propria continuità e stringe i ranghi attorno agli indagati.

Le due lezioni di Lucia Musti

A leggere la vicenda viene da ripensare alle parole pronunciate, in due successive inaugurazioni dell’anno giudiziario, dalla procuratrice generale del Piemonte Lucia Musti. Già nel gennaio 2025 aveva indicato Torino come capitale dell’eversione di piazza, descrivendo Askatasuna come una struttura organizzata capace di esercitare un’egemonia nazionale nell’area antagonista, dirigere mobilitazioni violente e reclutare anche minorenni.

Un anno dopo, il 31 gennaio 2026, aveva allargato il bersaglio, chiamando in causa quella «area grigia di matrice colta e borghese» che circonda il mondo antagonista. Una parte dell’alta società torinese responsabile, secondo la magistrata, di una «benevola tolleranza» e di una «lettura compiacente» di condotte che costituiscono gravi reati. Un’accusa rivolta a chi, attraverso parole, scritti e comportamenti, contribuisce a normalizzare la violenza politica.

Due interventi che chiamano in causa non soltanto chi tira pietre o aggredisce gli agenti, ma anche chi offre legittimazione culturale e sponde politiche a quell’ambiente. Le zone grigie, appunto, dove l’indulgenza finisce per diventare una forma di copertura. SE non di vera e propria complicità.

Lo Russo e il conto delle ambiguità

È qui che la polemica di Maccanti investe Palazzo Civico. La parlamentare leghista annuncia un’interpellanza urgente per sapere se il Comune abbia autorizzato l’iniziativa e se il sindaco ritenga opportuno concedere uno spazio pubblico a una simile celebrazione.

Una domanda che arriva dopo il fallimento del patto di collaborazione con cui l’amministrazione di centrosinistra aveva tentato di trasformare l’immobile occupato di corso Regina Margherita 47 in un bene comune. Un esperimento naufragato il 18 dicembre 2025, quando lo sgombero e l’accertamento delle violazioni delle prescrizioni hanno determinato la cessazione dell’accordo. Proprio in questi giorni il Comune sta valutando nove manifestazioni d’interesse per il futuro dell’edificio.

Non risulta, al momento, una conferma pubblica delle autorizzazioni eventualmente rilasciate per la festa. E sarà importante distinguere il diritto di manifestare dalle concessioni necessarie per installare strutture e organizzare attività nella piazza. Ma il problema politico precede quello burocratico. Dopo trent’anni di occupazioni, scontri e tentativi di mediazione, Torino si ritrova ancora a discutere di quanto spazio concedere ad Askatasuna. La procuratrice Musti ha già indicato il pericolo della tolleranza compiacente. Resta da capire se dalle parti di Palazzo Civico qualcuno abbia davvero ascoltato. E, soprattutto, cosa succederà sabato.