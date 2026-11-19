Avs e Uniti si può, tangenziale di Asti gratuita per i residenti

Avs e Uniti si può chiedono che la tangenziale di Asti sia gratuita per i residenti e i mezzi di soccorso. Con un ordine del giorno in Regione, domandano infatti "la gratuità della tratta autostradale Asti Ovest-Asti Est per i mezzi pesanti e per i residenti della provincia, così da alleggerire il traffico cittadino recuperando la funzione di tangenziale già svolta in passato da quel tratto". E chiedono "la realizzazione di un accesso autostradale riservato ai mezzi di soccorso e sanitari nella zona ovest, in prossimità dell'Ospedale Cardinal Massaia, per migliorare l'accessibilità e ridurre i tempi di intervento". "Non possiamo permettere - affermano la capogruppo Avs in Regione, Alice Ravinale, e i consiglieri comunali di Uniti Si Può Asti, Vittoria Briccarello e Mauro Bosia - che mentre si discute di un'opera da 200 milioni di euro, i problemi quotidiani di mobilità e sicurezza dell'Astigiano restino senza risposta. Chiediamo interventi semplici e concreti, capaci di migliorare da subito la viabilità e garantire collegamenti più rapidi con l'ospedale, senza compromettere ulteriormente il territorio".