A Torino domani due cortei per lo sciopero generale, sindacati e studenti

Due cortei sono in programma nel centro di Torino per domani, nella giornata dello sciopero generale: uno dei sindacati e un altro dei collettivi degli studenti. Il movimento 'Torino è contro il riarmo', che vede realtà che vanno dai collettivi agli antagonisti, fino ai movimenti per il diritto alla casa, ha annunciato inoltre un ritrovo anche per il pomeriggio, alle 18 in piazza Castello, senza però al momento rendere noti eventuali cortei o altre attività. Per sabato invece, nella ricorrenza dei trent'anni della fondazione dell'ex centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita 47, gli attivisti hanno in programma una giornata di mobilitazione, tra banchetti informativi in zona e concerti a sera. Un'iniziativa che sta suscitando una serie di reazioni politiche da parte del centrodestra locale e nazionale. Per il corteo della Cgil di domani il ritrovo è previsto alle 9.30 in piazza XVIII Dicembre, con un percorso da corso Bolzano fino a corso Vittorio Emanuele II, per concludersi in piazza Solferino. Gli studenti, che sono la parte da cui in alcuni cortei delle scorse settimane sono nate le tensioni, hanno previsto invece il concentramento in piazza Arbarello per le 9, con partenze per una parte degli universitari dal Politecnico e per un'altra da Palazzo Nuovo, compresi i collettivi Cambiare Rotta e Osa (Opposizione Studentesca d'Alternativa), per andare poi in corteo su via Cernaia, corso Vinzaglio fino a davanti al Politecnico in corso Duca degli Abruzzi, per continuare in corso Einaudi, corso Galileo Ferraris, largo Vittorio Emanuele e fine davanti al Miur. Percorsi che in parte potrebbero incrociarsi.