Cultura in Piemonte, quasi 10 milioni di visitatori nei musei e 23mila imprese

La cultura si conferma un motore economico e sociale per il Piemonte. Nel 2025 i musei regionali hanno accolto 9,9 milioni di visitatori, mentre gli eventi dal vivo hanno registrato circa 4 milioni di spettatori. Il sistema conta inoltre 22.947 imprese e unità culturali e creative e oltre 5mila enti del Terzo settore. È quanto emerge dal Rapporto sulla cultura in Piemonte 2025/2026, presentato a Torino dall'Osservatorio Culturale del Piemonte. La partecipazione culturale regionale supera la media nazionale: nel 2024 il 73,3% dei residenti con almeno sei anni ha svolto almeno un'attività culturale, contro il 71,5% degli italiani. Positivi anche i dati sulla lettura, che coinvolge il 46,2% dei piemontesi rispetto al 40,4% della media nazionale. Lo spettacolo dal vivo segna invece una crescita del 32% rispetto al 2019. "La conoscenza è il punto di partenza per costruire le politiche culturali del futuro", ha osservato Alessandro Ciro Sciretti, presidente di Ires Piemonte, che ha sottolineato il valore del Rapporto come strumento per comprendere le trasformazioni del settore e orientare le decisioni delle istituzioni. La ricerca evidenzia anche il peso economico della cultura. Nel 2025 il sistema culturale e creativo conta 22.947 unità, attive in comparti che spaziano dall'editoria al design, dal software alle produzioni artistiche. A queste si affiancano 5.024 enti del Terzo settore, sostenuti da circa 76mila volontari, che contribuiscono a mantenere viva l'offerta culturale anche nei centri più piccoli. Tra le novità dell'edizione 2025/2026 figurano nove approfondimenti tematici e sei scenari di sviluppo per il prossimo quinquennio. Digitalizzazione, sostenibilità, videogiochi, musica dal vivo, biblioteche e festival sono alcuni dei temi analizzati. Nel 2023 la spesa pubblica consolidata per cultura e servizi ricreativi ha raggiunto 767 milioni di euro. "Il sistema culturale piemontese ha tutte le potenzialità per affermarsi come un laboratorio nazionale di innovazione», ha affermato Marina Chiarelli, assessora alla Cultura della Regione Piemonte. Per Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt, è importante passare "da singoli progetti a una visione di sistema", mettendo in rete istituzioni, imprese culturali e Terzo settore.